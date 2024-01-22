انطلاق معرض اليابان كيوتو التجاري في دبي بمشاركة 100 شركة يابانية

انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من معرض اليابان - كيوتو التجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية في القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية كافة.

افتتح المعرض الذي يتوقع أن يستقطب على مدى أيامه الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر، محمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي وبحضور أكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو اليابانية، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والشيخ مانع بن حشر آل مكتوم، وماي ساكاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأكد المدير العام لغرف دبي أهمية معرض اليابان كيوتو التجاري منصة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً على اهتمام غرف دبي باستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة، وتعزيز جسور التواصل والشراكة الاقتصادية بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف لوتاه: بلغ العدد الإجمالي للشركات اليابانية النشطة والمسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام الماضي 310 شركات، منها 119 شركة جديدة يابانية انضمت لعضوية الغرفة في سنة 2023 وحدها، وشكل افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لغرفة دبي العالمية في اليابان في نوفمبر الماضي خطوة مهمة في إطار جهودنا للترويج لتنافسية دبي، وجذب الشركات والاستثمارات وأصحاب المهارات بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأكد أكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو في اليابان، سعادته البالغة باستضافة مدينة دبي التي تحظى بمكانة كبيرة بين المراكز السياحية والتجارية العالمية، النسخة الأولى للمعرض. وقال إن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً وسياحاً مهماً لليابان في منطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسة للشركات والصادرات اليابانية إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الزخم في العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات بوجه عام وبين مدينة كيوتو والإمارات على وجهة الخصوص في العديد من المجالات، وخاصة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعليم، إذ تعد كيوتو موطناً لمجموعة متنوعة من الصناعات المتطورة، ومركزاً للعديد من الشركات الرائدة في المجالات كافة مثل أشباه الموصلات، وتقنيات إزالة الكربون، وإنشاء المحتوى، ومن ذلك الأفلام والرسوم المتحركة والألعاب، فيما أسهمت التقنيات التقليدية المتطورة والتراث الثقافي المتطور لكيوتو في النجاح العالمي للشركات العاملة في مختلف المجالات.

وأوضح يامشيتا: تعد كيوتو بتاريخها الذي يمتد أكثر من ألف عام، المدينة التاريخية والمركز الثقافي لليابان، فعلى مر القرون، قامت كيوتو بالحفاظ على تطور الحرف اليدوية مثل المنسوجات والسيراميك، والأطعمة التقليدية.

وأضافت إن أسواق الإمارات يوجد فيها أكثر من 350 شركة يابانية، وتشكل وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من سنة 2023، وبقيمة 8 مليارات دولار (29.3 مليار درهم) بما يعادل 39.5% من مجمل صادرات اليابان للشرق الأوسط في تلك الفترة والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار ( 74.8 مليار درهم) وتغطي الشركات والعلامات المشاركة مجموعة واسعة من القطاعات، ومن ذلك التكنولوجيا والروبوتات وصناعة السيارات والأغذية والمشروبات والنسيج وصناعة الإعلام والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ومنتجات الرعاية الصحية والفنون والحرف التقليدية.

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