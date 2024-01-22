بملعب «فرسان دبي» في استاد العوير..مشاركة 22 لاعباً من شباب الأهلي في مباراة ودية

فاز شباب الأهلي على فريق بي أي سبورت، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، ودياً، 9-1، بملعب «فرسان دبي» في استاد العوير، وأحرز «هاتريك» كل من ماتيوس ليما، وإيغور جيسوس، وأضاف 3 أهداف كل من يوري سيزار ودريسا كوليبالي، ومدافع بي أي سبورت، في مرماه «نيران صديقة».

وشارك «فرسان دبي» بـ22 لاعباً في المباراة.

بدأ بتشكيلة ضمت عادل أبو بكر فدعق في حراسة المرمى، ومعه محمد مرزوق، رينان فيتور، سعيد سليمان، يوسف جابر، عزيز غانييف، طارق أحمد، محمد جمعة، كارتابيا، يوري سيزار وماتيوس ليما، ودفع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش في تشكيلة الشوط الثاني باللاعبين جمال الحوسني في حراسة المرمى، وسالمين خميس، وليد عباس، بوغدان، عبدالعزيز هيكل، مروان فهد، حمدان البشر، عبدالله النقبي، برونو ليموس، دريسا كوليبا وإيغور جيسوس.

وكان شباب الأهلي حسم أول ألقاب الموسم بالفوز بكأس السوبر للمحترفين بتغلبه على الشارقة 6-2، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن العين في المركز الثاني، و6 نقاط عن الوصل في الصدارة، بينما ودع «فرسان دبي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولا تزال أمامه المنافسة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي لم يتحدد بعد موعد انطلاقة مباريات دورها ثمن النهائي.

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