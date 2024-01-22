زلزال بقوة 7.01 درجات يهز حدود قرغيزستان والصين

هزَّ زلزال، اليوم، حدود قرغيزستان والصين.

وأعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالاً قوته 7.01 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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