وكيل أعمال محمد صلاح يؤكد أن إصابته أخطر من المتوقع

أكد رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، موضحاً أنه سيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوماً للعودة.

وقال عباس، عبر حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 إلى 28 يوماً، وليس لمباراتين».

وأضاف: «أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا، والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه».

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن، أمس، عبر حسابه على «فيسبوك»: «بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غداً لاستكمال علاجه».

وتابع: «نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل».

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