مكالمة بصوت بايدن تدعو ناخبين إلى عدم التصويت

تلقَّى ناخبون في ولاية نيوهامبشر الأمريكية مكالمة بصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوهم إلى الامتناع عن التصويت بالانتخابات التمهيدية في الولاية.

وأعلن المدعي العام في نيوهامبشر، اليوم، فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين، عبر اتّصال هاتفي آلي ينتحل صوت بايدن، للحض، على ما يبدو، على عدم التصويت.

ويُسمع في اتصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديمقراطي يتوجّه إلى الناخبين بالقول: «من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر».

ويضيف المتحدّث في الاتصال: «التصويت هذا الثلاثاء يمكّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجدداً. صوتكم يحدث فرقاً في نوفمبر، وليس في يوم الثلاثاء هذا». ويبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن: «يا له من هراء».

وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشر أن تحقيقاً فُتح في الواقعة، مشيرةً إلى أن الاتصال «يبدو أنه مصطنع».

وجاء في بيان للنيابة العامة: «تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشر ولقمع ناخبين في نيوهامبشر».

وقالت مديرة حملة بايدن، جولي تشافيز رودريغيز، إن الحملة تبحث في اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيّف.

وشدّدت على وجوب عدم السماح بـ«التضليل لقمع ناخبين، وبالتقويض المتعمّد لانتخابات حرة ونزيهة».

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