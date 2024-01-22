محمد بن راشد يزور معرض «عالم القهوة - دبي 2024»

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

معرض "عالم القهوة - دبي 2024" في دورته الثالثة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في دورة المعرض لهذا العام

أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية.

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