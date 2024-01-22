زار معرض عالم القهوة.. محمد بن راشد: دبي تواصل ترسيخ دورها لاعباً رئيساً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي تواصل اليوم ترسيخ دورها كلاعب رئيس وشريك مؤثر في تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية برصيد كبير من الخبرة واستثمارٍ متواصل في تطوير قدرات بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية تعد من الأفضل على مستوى العالم.

وقال سموّه: "إضافة 400 مدينة جديدة لقائمة شركائنا التجاريين عالمياً ومضاعفة تجارتنا الخارجية إلى أكثر من 25 تريليون درهم من الأهداف الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية... والأرقام تؤكد قدرتنا على تحقيقها".



وأضاف سموّه: "مئات المعارض الدولية المُقامة في دبي سنوياً تسهم في دعم اقتصاد العالم وتحقيق النمو المستدام لتجارته.. ستظل دبي المنصة الحاضنة لحوار عالمي غايته اكتشاف الفرص وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات من أجل مستقبل أفضل للجميع".



جاء ذلك خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الاثنين)، لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض "عالم القهوة - دبي 2024"، والتي يشارك فيها أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، بزيادة 50% في المساحة؛ في ظل الإقبال العالمي على المشاركة في فعالياته، نظرا لما يمثله المعرض كنقطة لقاء نموذجية لعقد الصفقات بين تجّار القهوة والمزارعين والموزّعين.



واطّلع سموّه على أهم المنتجات والتقنيات التي يضمها المعرض الذي يولي في هذه الدورة اهتماماً واضحاً بمفهوم وممارسات الاستدامة سواء في مجال الزراعة الصديقة للبيئة أو في مجال صناعة وتحضير القهوة، وسبل الارتقاء بجودتها والضمانات التي تكفل كفاءة سلاسل الإمداد لواحدة من أهم السلع التي تشهد سوقها نمواً مطرداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول أهم مكونات الحدث، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصة" العالمية، وتستمر فعالياته حتى

23 يناير الجاري، وما يضمه من فعاليات وندوات ومحاضرات تجمع المعنيين بهذا القطاع، كمنصّة تجمع روّاد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم "عالم القهوة" مواكباً لازدهار مكانة دبي كمركز رئيس لتجارة القهوة في المنطقة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم وما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التجارة وما تملكه من بنية تحتية عالمية المستوى عالية الكفاءة والاعتمادية، إذ تربط دبي بين أهم مناطق إنتاج القهوة في العالم والأسواق عالية القيمة لهذا المنتج لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويشهد قطاع القهوة في المنطقة نمواً مضّطرداً إذ تشير دراسات وتحاليل السوق إلى أنه من المنتظر أن تواصل سوق القهوة في المنطقة النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تصل قيمة سوق قهوة "الإسبريسو" في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، إضافة إلى تحقيق سوق القهوة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها، في حين من المُنتظر أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3% لسوق القهوة ومنتجاتها في دولة الإمارات حتى العام 2027.

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