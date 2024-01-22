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مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات منتقدي الحرب ضد أوكرانيا

1/22/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسعى أعضاء في البرلمان الروسي لإصدار قانون يتيح مصادرة ممتلكات من ينتقد الحرب ضد أوكرانيا.

وكشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب الروسي (دوما)، بدعم من رئيس المجلس فياشسلاف فولودين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسمح بمصادرات العقارات والأموال وأي أغراض قيمة أخرى خاصة بمن يدان بنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي.

وقال فولودين، عبر موقع مجلس الدوما: «أي شخص يحاول تدمير روسيا ويخونها، يجب أن ينال العقاب المستحق، وأن يتحمل من ممتلكاته تكلفة التعويض عما سببه من أضرار للبلاد».

وبحسب مسودة القانون، فإن الأشخاص المتهمين «بالدعوة للقيام بأنشطة ضده أمن الدولة» يمكن أن يجرَّدوا من ممتلكاتهم أيضاً، كما يمكن معاقبة النشطاء الذين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة بهذه العقوبات.

كما يمكن معاقبة من يساعدون المنظمات الدولية التي قطعت روسيا العلاقات معها بالعقوبات الواردة في هذا القانون المنتظر بدء نظره يوم الأربعاء المقبل.

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