الائتلاف الحاكم يقاطع مناقشة حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية

الائتلاف الحاكم يقاطع مناقشة حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية
التاريخ
1/22/2024 3:00:20 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الائتلاف الحاكم يقاطع مناقشة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة.
MENAFN22012024000151011027ID1107752908
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