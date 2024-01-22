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قطر تهزم الصين وتحقق العلامة الكاملة

1/22/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - واصل المنتخب القطري انتصاراته في كأس أمم آسيا، اليوم الاثنين، محققا العلامة الكاملة بالفوز على الصين (1/0) في استاد خليفة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وارتفع رصيد قطر بذلك إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطتين، في المركز الثالث.

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