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لبنان يودع كأس آسيا بخسارة قاتلة

1/22/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ودع منتخب لبنان منافسات بطولة كأس آسيا عقب خسارته أمام طاجيكستان بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

افتتح المنتخب اللبناني أهداف المباراة في الدقيقة 47 عبر باسل جرادي، ورد منتخب طاجيكستان بهدفين أحرزهما بارفيزجون عمرباييف (ق80) ونورالدين حمروكولوف (90+2).

وتذيل المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما حسم طاجيكستان تأهله لثمن النهائي بعدما حل وصيفا للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وتضم المجموعة منتخب قطر الذي حسم تأهله بـ9 نقاط بعدما هزم الصين (نقطتان) اليوم أيضا.

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