لبنان يودع كأس آسيا بخسارة قاتلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- ودع منتخب لبنان منافسات بطولة كأس آسيا عقب خسارته أمام طاجيكستان بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.
افتتح المنتخب اللبناني أهداف المباراة في الدقيقة 47 عبر باسل جرادي، ورد منتخب طاجيكستان بهدفين أحرزهما بارفيزجون عمرباييف (ق80) ونورالدين حمروكولوف (90+2).
وتذيل المنتخب اللبناني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما حسم طاجيكستان تأهله لثمن النهائي بعدما حل وصيفا للمجموعة برصيد 4 نقاط.
وتضم المجموعة منتخب قطر الذي حسم تأهله بـ9 نقاط بعدما هزم الصين (نقطتان) اليوم أيضا.
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