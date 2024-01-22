الصهاينة يعترفون : المقاومة عادت لجباليا والرمال بعد تطهيرها - في

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- Khaberni) خبرني - اعترف الاعلام العبري ان المقاومة الفلسطينية عادت الى مناطق قال جيش الاحتلال سابقا انه " طهرها" في شمال قطاع غزة، مثل جباليا وحي الرمال.
وبين محلل عسكري صهيوني خلال استضافته عبر قناة عبرية ان الفيديوهات الواردة من شمال قطاع غزة تشير الى اندلاع اشتباكات في عدة مناطق رئيسية مثل مخيم جباليا ومحيط مجمع الشفاء، وحي الرمال.
واضاف : عند انسحاب القوات الصهيونية من اي منطقة او تخفيف عدد المقاتلين فيها تعود المقاومة الفلسطينية على الفور الى هذه المناطق وهذا مؤشر مهم لما سيحدث بعد انتهاء الحرب .
تاليا تصريحات المحلل عبر موقعنا :
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