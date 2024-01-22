الاردنية بحوث تردد مزاعم (العنف الجنسي) دون ادلة !!

MENAFN - Khaberni) حبرني - كتب : علي سعادة

لا تعرف بالضبط من أين استقت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة الدكتورة سيما بحوث، معلوماتها حين أصدرت بيانها المتأخر جدا، والمتحيز بشكل كامل للرواية وللسرد الإسرائيلي حول السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وما تلاه من أحداث.



بحوث تحدثت عن اعتداءات جنسية وقعت في يوم "طوفان الأقصى"، وهي رواية ثبت عدم صحتها، ولم يتمكن أي طرف من إثباتها حتى الطرف الإسرائيلي نفسه، الذي، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فشل في العثور على أية فتاة إسرائيلية تشهد بوقوع اعتداءات جنسية.



بل أن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية بعدم التعاون مع الأمم المتحدة بهذا الشأن بوصفها جهة معادية ولا يوثق بها.



وإذا كان الطرف الذي يفترض بأنه متضرر لم يقدم أدلته، وحماس نفت بشكل مستمر وقوع هذه الأكاذيب، فمن أين جاءت بحوث بكلامها، المستفز للعقل وللمنطق؟!



بحوث تقول "لقد مر أكثر من 100 يوم على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".



وتضيف "لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين. نحن ندين بشكل لا لبس فيه جميع أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أينما ارتكبت وأينما ارتكبت وضد أي شخص. وأدعو مرة أخرى إلى محاسبة جميع المتضررين من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول."



بحوث لم تقدم رواية واحدة تؤكد وقوع العنف الجنسي، وهو تعبير غامض بالمناسبة ويحمل بين ثناياه مدلولات عديدة، ثم أنها تحدثت عنه بوصفه حالة مثتبة بشكل دامغ، مطالبة بمحاسبة ومعاقبة فاعليها، على جريمة لم تقع ولم تحدث ولا يوجد فيها ضحايا ومتهمين.

هل كانت الدكتورة بحوث بصفتها الرسمية كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة غائبة تماما عن كل ما يجري في فلسطين، ووجدت نفسها أمام سلة من (مزاعم) لم تحاول التأكد من مدى صحتها وتم ضمها إلى البيان أو التقرير كما هي دون تدقيق أو بحث أو استقصاء.



ويعتصر الألم قلب بحوث ولجنة المرأة الأممية على الرهائن الإسرائيليين تقول:" كما أنه منذ أكثر من 100 يوم انتظرت عائلات الرهائن في غزة، الذين التقيت بعضهم، بألم لا يمكن تصوره عودة من يحبونهم إليهم. إن شجاعتهم في مواجهة المعاناة والتزامهم بالسلام أمر يبعث على التواضع. وأدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط."



لكن لم يعتصر الألم قلبها على السجينات الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي يمارس ضدهن كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بالاعتداء الجنسي وبألفاظ مؤذية!!



ولم يعتصر قلبها استشهاد عشرة آلاف أم وامرأة في غزة وإصابة أكثر من 20 ألف امرأة بجروح خطرة ومميتة في غالبيتها. ولم يعتصر قلبها على مئات الألف من النساء اللواتي ينمن في العراء في هذا البرد ولم يأكلن شيئا منذ أيام.



بيان بحوث يفتقد للمهنية والاحتراف ولا يوجد فيه أي جانب مهني، واعتمد بشكل أساسي على الدعاية، ولا توجد اي منهجية بحثية أو علمية أو استقصائية له..

