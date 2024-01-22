توقعات بتأثر الاردن بـ 4 منخفضات متتالية خلال أسبوع

MENAFN - Khaberni) خبرني - لازالت الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي تبشر بانتهاء فترة الاستقرار التي أثرت على الاردن الفترة الماضية، حيث تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية إلى استمرار تعافي القبة القطبية مع مؤشرات باتت قريبة لاندفاع رياح باردة من شمال القارة الأوروبية نحو المنطقة، بحسب طقس العرب.

أولى هذه الاندفاعات يؤثر على المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتشكل على إثره منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، تم تصنيفه من الدرجة الأولى ( الدرجة الأقل )، بحسب مؤشر تصنيف المنخفضات الجوية.

ثاني هذه المنخفضات يوم الخميس، حيث تتأثر المملكة بعبور منخفض جوي علوي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار الخميس تتهيأ معه فرص لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق.





** استمرار اندفاع رياح أكثر برودة نحو المنطقة وسلسلة منخفضات جوية في طريقها إلى المملكة

وبحسب آخر الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، تندفع نحو المملكة يومي الجمعة والسبت، كتلة هوائية أكثر برودة، ستؤدي بمشيئة الله على تشكل منخفض جوي ثالث غالباً سيتم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية الاعتيادية لفترة المربعانية (تحت المراقبة)، وسيؤدي بمشيئة الله على حدوث انخفاض حاد على درجات الحرارة وهطول أكثر غزارة وشمولية للأمطار التي قد يصحبها تساقط البرد في بعض المناطق، كما ربما تسقط زخات ثلجية فوق قمم الجبال الجنوبية.

ونتيجة استمرار اندفاع كتل هوائية أكثر برودة نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تظهر آخر الخرائط الجوية والنمذجة حاسوبياً في مركز "طقس العرب"، توقعات بتشكل منخفض جوي رابع مساء وليل يوم الأحد القادم ويوم الإثنين متوافق مع اقتراب كتلة هوائية ذات أصول قطبية إلا أنها لا تتعمق بشكل كامل نحو الأردن. وسيعمل هذا المنخفض بمشيئة الله على تجدد هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة، كما و ترتفع احتمالية تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

ويبقى المرتفع الجوي مسيطر على عموم القارة الأوروبية مما يؤدي إلى استمرار تدفق الرياح الباردة نحو المنطقة بحيث لا يُستبعد تشكل المزيد من المنخفضات الجوية ضمن زخم كبير مُتوقع على الحالة الجوية.