توقعات بتأثر الاردن بـ 4 منخفضات متتالية خلال أسبوع

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- Khaberni) خبرني - لازالت الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي تبشر بانتهاء فترة الاستقرار التي أثرت على الاردن الفترة الماضية، حيث تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية إلى استمرار تعافي القبة القطبية مع مؤشرات باتت قريبة لاندفاع رياح باردة من شمال القارة الأوروبية نحو المنطقة، بحسب طقس العرب.
أولى هذه الاندفاعات يؤثر على المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتشكل على إثره منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، تم تصنيفه من الدرجة الأولى ( الدرجة الأقل )، بحسب مؤشر تصنيف المنخفضات الجوية.
ثاني هذه المنخفضات يوم الخميس، حيث تتأثر المملكة بعبور منخفض جوي علوي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار الخميس تتهيأ معه فرص لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق.
** استمرار اندفاع رياح أكثر برودة نحو المنطقة وسلسلة منخفضات جوية في طريقها إلى المملكة
وبحسب آخر الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، تندفع نحو المملكة يومي الجمعة والسبت، كتلة هوائية أكثر برودة، ستؤدي بمشيئة الله على تشكل منخفض جوي ثالث غالباً سيتم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية الاعتيادية لفترة المربعانية (تحت المراقبة)، وسيؤدي بمشيئة الله على حدوث انخفاض حاد على درجات الحرارة وهطول أكثر غزارة وشمولية للأمطار التي قد يصحبها تساقط البرد في بعض المناطق، كما ربما تسقط زخات ثلجية فوق قمم الجبال الجنوبية.
ونتيجة استمرار اندفاع كتل هوائية أكثر برودة نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تظهر آخر الخرائط الجوية والنمذجة حاسوبياً في مركز "طقس العرب"، توقعات بتشكل منخفض جوي رابع مساء وليل يوم الأحد القادم ويوم الإثنين متوافق مع اقتراب كتلة هوائية ذات أصول قطبية إلا أنها لا تتعمق بشكل كامل نحو الأردن. وسيعمل هذا المنخفض بمشيئة الله على تجدد هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة، كما و ترتفع احتمالية تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.
ويبقى المرتفع الجوي مسيطر على عموم القارة الأوروبية مما يؤدي إلى استمرار تدفق الرياح الباردة نحو المنطقة بحيث لا يُستبعد تشكل المزيد من المنخفضات الجوية ضمن زخم كبير مُتوقع على الحالة الجوية.
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