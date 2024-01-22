خطط لإنشاء متحفين في المدرج الروماني وجبل القلعة

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- Khaberni) خبرني - تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الإثنين، المدرج الروماني وجبل القلعة وسط عمان.
واستمع القيسي خلال زيارته إلى مبنيين تسلمتهما دائرة الآثار العامة من أمانة عمان، لشرح من مدير الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، حيال خطط الدائرة في إنشاء متحفين عمّانيين في هذين المبنيين، ليكون أحدهما متحفا يحاكي تاريخ عمان من خلال إنتاج نسخ طبق الأصل للتماثيل والأعمال الخزفية التي تروي قصة الملوك الذين تعاقبوا على حكم عمان القديمة، إضافة إلى بعض الأعمال الفنية الحرفية القديمة مثل الجرار والأكواب.
ويعنى المتحف الثاني بعرض صور المواقع الأثرية في عمان، والتي تم ترميمها في عهد الهاشميين، حيث سيحتوي المتحف على صور للمواقع قبل الترميم وبعده.
وأكد القيسي أن هذين المتحفين، سيشكلان قيمة سياحية مضافة، تستهدف تعزيز تجربة السائح، ومنح الأردنيين والسياح منتجا سياحيا جديدا.
واطلع القيسي، خلال الجولة على مشروع تطوير السفح الجنوبي لجبل القلعة، الذي نفذته دائرة الآثار، ليكون منتجا سياحيا جديدا يربط جبل القلعة والمدرج الروماني.
والتقى القيسي خلال الجولة، فريق الفيلم الهندي بادي ميان شوت ميان، والممثلين أكشاي كومار وتايغر شروف، والمخرج الهندي علي عباس زافار، حيث سيتم تصوير بعض مشاهد الفيلم في المدرج الروماني، وجرش، والبوليفارد، والعقبة.
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