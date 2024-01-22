وفد الصداقة البرلمانية (الكويتية - الاذربيجانية) يلتقي رئيسة المجلس الوطني في اذربيجان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الاذربيجانية بمجلس الأمة برئاسة النائب محمد المطيري وعضوية النائبين الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري رئيسة المجلس الوطني في اذربيجان صاحبة غافاروفا.
وقال النائب المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن اللقاء تناول الاشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين إذ يتزامن هذا العام مرور 30 سنة على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأهمية تطويرها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات لاسيما في مجال الصحة والأمن الغذائي والتعليم وقطاعات الطاقة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل دعم الترشيحات بين البلدين في المحافل الدولية على المستويين البرلماني والحكومي لافتا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والارتقاء به إلى أعلى المستويات ليعكس متانة العلاقة بين البلدين الصديقين.
والتقى الوفد بلجنة الصداقة البرلمانية النظيرة برئاسة النائب واحد أحمدوف وعضوية النواب هجران حسينوفا وإيلدار جولييف وجيحون محمدوف وعلي ماسيموف.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد غدا الثلاثاء بوزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بيراموف وبأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية. (النهاية)
ع ع / ا ع ب
MENAFN22012024000071011013ID1107752840
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