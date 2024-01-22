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وفد الصداقة البرلمانية (الكويتية - الاذربيجانية) يلتقي رئيسة المجلس الوطني في اذربيجان

1/22/2024 2:32:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الاذربيجانية بمجلس الأمة برئاسة النائب محمد المطيري وعضوية النائبين الدكتور عادل الدمخي والدكتور فلاح الهاجري رئيسة المجلس الوطني في اذربيجان صاحبة غافاروفا.
وقال النائب المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن اللقاء تناول الاشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين إذ يتزامن هذا العام مرور 30 سنة على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأهمية تطويرها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات لاسيما في مجال الصحة والأمن الغذائي والتعليم وقطاعات الطاقة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل دعم الترشيحات بين البلدين في المحافل الدولية على المستويين البرلماني والحكومي لافتا إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والارتقاء به إلى أعلى المستويات ليعكس متانة العلاقة بين البلدين الصديقين.
والتقى الوفد بلجنة الصداقة البرلمانية النظيرة برئاسة النائب واحد أحمدوف وعضوية النواب هجران حسينوفا وإيلدار جولييف وجيحون محمدوف وعلي ماسيموف.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد غدا الثلاثاء بوزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بيراموف وبأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية. (النهاية)

ع ع / ا ع ب




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