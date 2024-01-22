الكويت تشارك باجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي لبحث التعاون المالي والاقتصادي العربي المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 22 - 1 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الإثنين في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي ممثلة بوفد وزارة المالية الكويتية لبحث ومناقشة عدة قضايا اقتصادية مهمة تتعلق بالتعاون المالي والإقتصادي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية.
وقالت رئيسة الوفد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة المالية خلود المطوع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن أبرز القضايا التي تناولها البحث خلال الاجتماع تعنى بالتعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية ودور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني والتفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي.
وأوضحت المطوع أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدة موضوعات مقترحة منها مخاطر السياسة المالية وسط تراجع معدلات النمو وارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى أهمية التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وقضايا الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الاجتماع يعتبر فرصة مهمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية علاوة على أنه يمثل منبرا لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي.
في سياق متصل نقل بيان صحفي لوزارة المالية الكويتية تلقت (كونا) نسخة منه تأكيد المطوع أهمية "تقييم أمر استدامة الديون باعتباره بالغ الأهمية لتقوية قدرة الدولة لمواجهة الصدمات والمحافظة على المتانة المالية ومن الخطوات الأساسية لتحقيق رصد ومتابعة بيانات التزامات الحكومات الشاملة".
وشددت المطوع وفق البيان من خلال عرض مرئي تم تقديمه بشأن تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي بدولة الكويت على الدور المهم في تنظيم شبكات الأمن الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين إضافة إلى طرح تصور ومقترحات فعالة لبناء شبكة أمن اجتماعي متكاملة.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية خلود المطوع بالإنابة عن وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي. (النهاية) س خ م / م م ج
MENAFN22012024000071011013ID1107752839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.