الكويت تشارك باجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي لبحث التعاون المالي والاقتصادي العربي المشترك

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

أبوظبي - 22 - 1 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الإثنين في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي ممثلة بوفد وزارة المالية الكويتية لبحث ومناقشة عدة قضايا اقتصادية مهمة تتعلق بالتعاون المالي والإقتصادي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية.

وقالت رئيسة الوفد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة المالية خلود المطوع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن أبرز القضايا التي تناولها البحث خلال الاجتماع تعنى بالتعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية ودور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني والتفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي.

وأوضحت المطوع أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدة موضوعات مقترحة منها مخاطر السياسة المالية وسط تراجع معدلات النمو وارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى أهمية التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وقضايا الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن الاجتماع يعتبر فرصة مهمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية علاوة على أنه يمثل منبرا لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي.

في سياق متصل نقل بيان صحفي لوزارة المالية الكويتية تلقت (كونا) نسخة منه تأكيد المطوع أهمية "تقييم أمر استدامة الديون باعتباره بالغ الأهمية لتقوية قدرة الدولة لمواجهة الصدمات والمحافظة على المتانة المالية ومن الخطوات الأساسية لتحقيق رصد ومتابعة بيانات التزامات الحكومات الشاملة".

وشددت المطوع وفق البيان من خلال عرض مرئي تم تقديمه بشأن تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي بدولة الكويت على الدور المهم في تنظيم شبكات الأمن الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين إضافة إلى طرح تصور ومقترحات فعالة لبناء شبكة أمن اجتماعي متكاملة.

وتشارك دولة الكويت في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية خلود المطوع بالإنابة عن وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي. (النهاية) س خ م / م م ج