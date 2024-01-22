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البرلمان العربي يجدد دعمه للصومال ويرفض التعديات الإثيوبية على أراضيه

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- جدد البرلمان العربي اليوم الإثنين دعمه الكامل لسيادة واستقرار الصومال ورفض التعديات الإثيوبية على أراضيه مشددا على أن "أمن الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في إطار زيارته الحالية لمصر.
وقال مكتب رئيس البرلمان العربي في بيان له إن اللقاء ناقش آخر المستجدات على الساحة الصومالية في إطار مذكرة التفاهم "غير القانونية" التي وقعتها إثيوبيا وما يسمى ب "إقليم أرض الصومال" إضافة إلى الخطوات التي قام بها الصومال لمواجهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمنه واستقراره.
وأكد العسومي أن "البرلمان العربي سيظل دائما إلى جانب صوت الحق في مواجهة الباطل" مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا "مرفوض ومدان ويمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل ووقف هذا العدوان على سيادة الدولة الصومالية وأمنها واستقرارها وإلزام إثيوبيا باحترام قواعد حسن الجوار وعدم التعدي على هذه الدول من خلال التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها وتأييده لقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية ب "اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها".
بدوره أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير بلاده وشعبه لموقف البرلمان العربي الداعم والمساند لطموحاته في الحفاظ على سيادته ودولته.
وثمن ما تضمنته جلسة البرلمان العربي التي عقدت أمس الأحد من قرار لدعم الصومال وسيادته ووحدة أراضيه واعتبار إقليم الصومال جزء لا يتجزأ عن الصومال وفق المواثيق الدولية.
كما أشاد بدعم البرلمان العربي الكامل للشرعية الصومالية ولكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في هذه المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
ووصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة يوم الأول من أمس السبت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر لبحث اتفاقية إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ومستجدات الأوضاع بالمنطقة. (النهاية)

م ف م / م ع ح ع




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