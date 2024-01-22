البرلمان العربي يجدد دعمه للصومال ويرفض التعديات الإثيوبية على أراضيه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- جدد البرلمان العربي اليوم الإثنين دعمه الكامل لسيادة واستقرار الصومال ورفض التعديات الإثيوبية على أراضيه مشددا على أن "أمن الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في إطار زيارته الحالية لمصر.
وقال مكتب رئيس البرلمان العربي في بيان له إن اللقاء ناقش آخر المستجدات على الساحة الصومالية في إطار مذكرة التفاهم "غير القانونية" التي وقعتها إثيوبيا وما يسمى ب "إقليم أرض الصومال" إضافة إلى الخطوات التي قام بها الصومال لمواجهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمنه واستقراره.
وأكد العسومي أن "البرلمان العربي سيظل دائما إلى جانب صوت الحق في مواجهة الباطل" مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا "مرفوض ومدان ويمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل ووقف هذا العدوان على سيادة الدولة الصومالية وأمنها واستقرارها وإلزام إثيوبيا باحترام قواعد حسن الجوار وعدم التعدي على هذه الدول من خلال التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها وتأييده لقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية ب "اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها".
بدوره أعرب الرئيس الصومالي عن تقدير بلاده وشعبه لموقف البرلمان العربي الداعم والمساند لطموحاته في الحفاظ على سيادته ودولته.
وثمن ما تضمنته جلسة البرلمان العربي التي عقدت أمس الأحد من قرار لدعم الصومال وسيادته ووحدة أراضيه واعتبار إقليم الصومال جزء لا يتجزأ عن الصومال وفق المواثيق الدولية.
كما أشاد بدعم البرلمان العربي الكامل للشرعية الصومالية ولكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في هذه المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
ووصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة يوم الأول من أمس السبت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر لبحث اتفاقية إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ومستجدات الأوضاع بالمنطقة. (النهاية)
م ف م / م ع ح ع
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