مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن النقل الدولي للبضائع وتقليل تكلفته

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- وقعت مصر وإيطاليا اليوم الاثنين اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة والتي تعرف باسم (رورو) ومذكرة تفاهم بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وذكرت وزارة النقل المصرية في بيان أن الاتفاقية وقع عليها وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني فيما وقع مذكرة التفاهم كل من رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي والسفير الإيطالي بالقاهرة بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الاجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير خط سريع (رورو) للمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تنظم عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات البقاء في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للمحاصيل المصرية عالميا. (النهاية)
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