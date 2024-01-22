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مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن النقل الدولي للبضائع وتقليل تكلفته

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- وقعت مصر وإيطاليا اليوم الاثنين اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة والتي تعرف باسم (رورو) ومذكرة تفاهم بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وذكرت وزارة النقل المصرية في بيان أن الاتفاقية وقع عليها وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني فيما وقع مذكرة التفاهم كل من رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي والسفير الإيطالي بالقاهرة بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الاجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير خط سريع (رورو) للمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تنظم عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات البقاء في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للمحاصيل المصرية عالميا. (النهاية)

ا س م / ر س



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