هيئة قناة السويس المصرية تجري إصلاحات لسفينة يونانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الإثنين إنها أجرت إصلاحات لسفينة يونانية للصب الجاف تعرض بدن ومكوناتها لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر في 16 يناير الجاري.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان أن شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة تتولى أعمال إصلاح السفينة اليونانية (زوجرافيا) مشيرا إلى أنه بمجرد تواصل ملاك السفية مع الهيئة بشأن الحادث تم التوجيه بتحرك فريق الطوارئ التابع للهيئة للفحص الفني وحصر تلفيات السفينة بمجرد وصولها لمنطقة (غاطس السويس).
وشدد ربيع على أن الهيئة لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة الإمدادات العالمية موضحا أن الهيئة ستظل على تواصل مستمر وفعال مع كافة عملائها لتقليل آثار الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.
وأكد جاهزية الهيئة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب من خلال تقديم كافة خدمات الملاحة والإصلاح والصيانة التي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة تعرضها للأعطال أو المواقف الطارئة.
وأطلقت ميليشيا الحوثي في 16 يناير الجاري صاروخا باليستيا على سفينة يونانية للصب الجاف تحمل علم مالطا ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في طاقمها. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
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