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هيئة قناة السويس المصرية تجري إصلاحات لسفينة يونانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الإثنين إنها أجرت إصلاحات لسفينة يونانية للصب الجاف تعرض بدن ومكوناتها لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر في 16 يناير الجاري.
وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان أن شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة تتولى أعمال إصلاح السفينة اليونانية (زوجرافيا) مشيرا إلى أنه بمجرد تواصل ملاك السفية مع الهيئة بشأن الحادث تم التوجيه بتحرك فريق الطوارئ التابع للهيئة للفحص الفني وحصر تلفيات السفينة بمجرد وصولها لمنطقة (غاطس السويس).
وشدد ربيع على أن الهيئة لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة الإمدادات العالمية موضحا أن الهيئة ستظل على تواصل مستمر وفعال مع كافة عملائها لتقليل آثار الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.
وأكد جاهزية الهيئة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب من خلال تقديم كافة خدمات الملاحة والإصلاح والصيانة التي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة تعرضها للأعطال أو المواقف الطارئة.
وأطلقت ميليشيا الحوثي في 16 يناير الجاري صاروخا باليستيا على سفينة يونانية للصب الجاف تحمل علم مالطا ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في طاقمها. (النهاية)

ا س م / م ع ح ع




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