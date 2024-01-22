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ارتفاع صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 2ر6 مليار دولار

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت اليوم الاثنين إن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 2ر6 مليار دولار في 2023 مقابل 9ر4 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو 5ر26 بالمئة.
جاء ذلك في كلمة للوزير طلعت أمام مجلس الشيوخ استعرض خلالها جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.
وأوضح طلعت أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التي ارتفعت من 4ر2 مليار دولار في 2022 إلى 7ر3 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو 54 بالمئة.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات المصرية تستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة تسعة مليارات دولار في 2026.
ونوه بأنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى في أعمالها بمصر.
وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات على تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية. (النهاية)

أ س م / م م ج




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