ارتفاع صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 2ر6 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت اليوم الاثنين إن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 2ر6 مليار دولار في 2023 مقابل 9ر4 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو 5ر26 بالمئة.
جاء ذلك في كلمة للوزير طلعت أمام مجلس الشيوخ استعرض خلالها جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.
وأوضح طلعت أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التي ارتفعت من 4ر2 مليار دولار في 2022 إلى 7ر3 مليار دولار في 2023 بنسبة نمو 54 بالمئة.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات المصرية تستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة تسعة مليارات دولار في 2026.
ونوه بأنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى في أعمالها بمصر.
وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات على تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية. (النهاية)
أ س م / م م ج
MENAFN22012024000071011013ID1107752835
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