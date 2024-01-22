رئيس (مجلس القيادة) اليمني: السلام وأمن الملاحة الدولية مصلحة كبرى لليمنيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 22 – 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إن السلام وأمن الملاحة الدولية مصلحة كبرى للشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيري نيوزيلندا بارني رايلي وأستراليا مارك دونوفان لبحث مسار الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية والضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام والتطورات في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأكد العليمي مجددا التزام المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وشدد على أولوية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني.
وأوضح أن استعادة الدولة اليمنية هو الطريق الأمثل لتأمين المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية ودفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج المساعي السعودية الحميدة.
وأشار إلى الضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية وتغليبها المستمر لمصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN22012024000071011013ID1107752834
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