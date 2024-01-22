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رئيس (مجلس القيادة) اليمني: السلام وأمن الملاحة الدولية مصلحة كبرى لليمنيين

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 22 – 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إن السلام وأمن الملاحة الدولية مصلحة كبرى للشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيري نيوزيلندا بارني رايلي وأستراليا مارك دونوفان لبحث مسار الجهود الإقليمية والدولية لإحياء العملية السياسية والضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام والتطورات في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأكد العليمي مجددا التزام المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وشدد على أولوية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني.
وأوضح أن استعادة الدولة اليمنية هو الطريق الأمثل لتأمين المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية ودفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج المساعي السعودية الحميدة.
وأشار إلى الضغوط الدولية المطلوبة لتعزيز فرص السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية وتغليبها المستمر لمصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN22012024000071011013ID1107752834

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