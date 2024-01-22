منتخبا قطر وطاجيكستان يتأهلان لثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 - 1 (كونا) -- فاز منتخبا قطر وطاجيكستان اليوم الاثنين على منتخبي الصين ولبنان على التوالي ليتأهلا إلى الدور ثمن نهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وفي المباراة الأولى تمكن المهاجم حسن الهيدوس من إحراز الهدف الوحيد في مرمى الصين بالمباراة التي أقيمت على استاد (خليفة الدولي) في الدقيقة 66 ليتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى دون خسارة أو تعادل.
وفي المباراة الثانية التي استضافها استاد (جاسم بن حمد) بين لبنان وطاجيكستان تمكن الأخير من قلب النتيجة والفوز بهدفين مقابل هدف بعد أن أكمل الفريق اللبناني المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه قاسم الزين في الدقيقة 56.
وتقدم المنتخب اللبناني بالنتيجة عن طريق اللاعب باسل جرادي في الدقيقة 47 بيد ان المنتخب الطاجيكي استطاع تسجيل هدفين عن طريق بارفيزون عمربييف بالدقيقة 80 ونور الدين خمروكلوف بالوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب القطري المجموعة بتسع نقاط يرافقه الى الدور الثاني منتخب طاجيكستان بأربع نقاط يليه المنتخب الصيني بنقطتين فيما بقي المنتخب اللبناني برصيد نقطة واحدة.
وتلعب غدا الثلاثاء أربع مباريات اذ يتقابل المنتخب السوري مع نظيره الهندي وفي نفس التوقيت يلعب منتخب استراليا مع اوزبكستان ضمن المجموعة الثانية فيما تواجه هونغ كونغ منتخب فلسطين وتعلب إيران ضد الإمارات ضمن المجموعة الثالثة.
وكانت منتخبات أستراليا وإيران والعراق والسعودية أعلنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي للبطولة بعد الجولة الثانية.
ويتأهل إلى الدور ال16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)
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