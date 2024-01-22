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منتخبا قطر وطاجيكستان يتأهلان لثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 - 1 (كونا) -- فاز منتخبا قطر وطاجيكستان اليوم الاثنين على منتخبي الصين ولبنان على التوالي ليتأهلا إلى الدور ثمن نهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وفي المباراة الأولى تمكن المهاجم حسن الهيدوس من إحراز الهدف الوحيد في مرمى الصين بالمباراة التي أقيمت على استاد (خليفة الدولي) في الدقيقة 66 ليتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى دون خسارة أو تعادل.
وفي المباراة الثانية التي استضافها استاد (جاسم بن حمد) بين لبنان وطاجيكستان تمكن الأخير من قلب النتيجة والفوز بهدفين مقابل هدف بعد أن أكمل الفريق اللبناني المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه قاسم الزين في الدقيقة 56.
وتقدم المنتخب اللبناني بالنتيجة عن طريق اللاعب باسل جرادي في الدقيقة 47 بيد ان المنتخب الطاجيكي استطاع تسجيل هدفين عن طريق بارفيزون عمربييف بالدقيقة 80 ونور الدين خمروكلوف بالوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب القطري المجموعة بتسع نقاط يرافقه الى الدور الثاني منتخب طاجيكستان بأربع نقاط يليه المنتخب الصيني بنقطتين فيما بقي المنتخب اللبناني برصيد نقطة واحدة.
وتلعب غدا الثلاثاء أربع مباريات اذ يتقابل المنتخب السوري مع نظيره الهندي وفي نفس التوقيت يلعب منتخب استراليا مع اوزبكستان ضمن المجموعة الثانية فيما تواجه هونغ كونغ منتخب فلسطين وتعلب إيران ضد الإمارات ضمن المجموعة الثالثة.
وكانت منتخبات أستراليا وإيران والعراق والسعودية أعلنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي للبطولة بعد الجولة الثانية.
ويتأهل إلى الدور ال16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
يذكر ان بطولة أمم آسيا لكرة القدم انطلقت في عام 1956 في هونغ كونغ ويعد منتخب اليابان البطل التاريخي لها بأربعة ألقاب يليه بالمركز الثاني السعودية وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين اثنين في حين يعتبر المنتخب الكويتي أول فريق عربي آسيوي يحرز اللقب في عام 1980 عندما استضاف البطولة. (النهاية)

س س س / ر س



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