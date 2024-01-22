وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بتعميق وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين التزام واشنطن بتعميق وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.
وقال بلينكن للصحفيين في مستهل جولته الإفريقية التي تشمل كلا من الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وأنغولا وقبل اجتماعه مع رئيس وزراء الرأس الأخضر يوليسيس كوريا إي سيلفا "مستقبلنا مترابط وازدهارنا مترابط والأصوات الإفريقية تؤثر بشكل متزايد في الخطاب العالمي وتحفزه وتقوده".
وشدد على أن واشنطن "ملتزمة بتعميق وتعزيز وتوسيع الشراكات في جميع أنحاء إفريقيا وهو ما يعود بالنفع على الأفارقة والأمريكيين على حد سواء".
ونوه بأن الرأس الأخضر تعد بالنسبة للولايات المتحدة "منارة للاستقرار بالمنطقة في وقت يسود عدم الاستقرار والتحديات".
وأشار إلى الشراكة بين البلدين في مجالات "خفر السواحل وترميم السفن والحزم القوية لدعم الطائرات التي تصنعها الولايات المتحدة في الرأس الأخضر".
من جهته قال رئيس وزراء الرأس الأخضر إن زيارة بلينكن إلى أربع دول أفريقية والتي بدأت في بلاده تدل على "الاهتمام الحقيقي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشراكات مربحة للجانبين مع إفريقيا".
وأكد إي سيلفا أن بلاده تعتبر "شريكا طويل الأمد وثابتا للولايات المتحدة" لافتا إلى أن علاقات بلاده الخارجية "تسترشد بقيم الديمقراطية الليبرالية والقانون الدولي والتعددية والاتساق والثقة في شراكاتنا".
وأوضح أن الرأس الأخضر "تحدد بشكل واضح وصريح الولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي وبريطانيا كشركاء استراتيجيين للأمن التعاوني والدفاع" معبرا عن "التطابق بين موقفي الرأس الأخضر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالإدانة الشديدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعمليات حركة (حماس) الفلسطينية" ضد الكيان الإسرائيلي المحتل والتي وصفها ب"الإرهابية" بالإضافة إلى دعم "الحلول التي تجعل دولتي إسرائيل وفلسطين قابلتين للحياة".
وفي بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب الاجتماع قال إن وزير الخارجية الأمريكي هنأ رئيس وزراء الرأس الأخضر على حصول بلاده على شهادة الخلو من مرض الملاريا المنتشر بشدة في إفريقيا من قبل منظمة الصحة العالمية واختيارها كمؤهلة لتطوير ميثاق مؤسسة تحدي الألفية لغرض التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وشدد بلينكن وإي سيلفا على أهمية الشراكة بين بلديهما "لتعزيز الأمن والازدهار في حوض الأطلسي وغرب أفريقيا وجميع أنحاء العالم".
كما جدد بلينكن التأكيد في تصريحات بعد انتهاء اجتماعه في الرأس الأخضر على أن الولايات المتحدة ترى إفريقيا "جزءا أساسيا وحاسما ومركزيا من مستقبلنا".
وذكر أنه بدأ جولته الإفريقية في الرأس الأخضر "لأنها تمثل حرفيا بوابة إلى إفريقيا بالنسبة للدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق بكوت ديفوار نشرت الخارجة الأمريكية بيانا بمثابة مستند حقائق يلخص الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ل "تعزيز شراكتها" مع الدولة الإفريقية.
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن أجرى اتصالا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي "لتهنئته على إعادة انتخابه وحثه على معالجة المخاوف التي أثارتها بعثات مراقبة الانتخابات من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة في المضي قدما بالعملية الديمقراطية".
كما ناقش الجانبان "الأزمة المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والطريق إلى الأمام للتوصل إلى حل دبلوماسي". (النهاية)
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