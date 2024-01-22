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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بتعميق وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

1/22/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين التزام واشنطن بتعميق وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.
وقال بلينكن للصحفيين في مستهل جولته الإفريقية التي تشمل كلا من الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وأنغولا وقبل اجتماعه مع رئيس وزراء الرأس الأخضر يوليسيس كوريا إي سيلفا "مستقبلنا مترابط وازدهارنا مترابط والأصوات الإفريقية تؤثر بشكل متزايد في الخطاب العالمي وتحفزه وتقوده".
وشدد على أن واشنطن "ملتزمة بتعميق وتعزيز وتوسيع الشراكات في جميع أنحاء إفريقيا وهو ما يعود بالنفع على الأفارقة والأمريكيين على حد سواء".
ونوه بأن الرأس الأخضر تعد بالنسبة للولايات المتحدة "منارة للاستقرار بالمنطقة في وقت يسود عدم الاستقرار والتحديات".
وأشار إلى الشراكة بين البلدين في مجالات "خفر السواحل وترميم السفن والحزم القوية لدعم الطائرات التي تصنعها الولايات المتحدة في الرأس الأخضر".
من جهته قال رئيس وزراء الرأس الأخضر إن زيارة بلينكن إلى أربع دول أفريقية والتي بدأت في بلاده تدل على "الاهتمام الحقيقي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشراكات مربحة للجانبين مع إفريقيا".
وأكد إي سيلفا أن بلاده تعتبر "شريكا طويل الأمد وثابتا للولايات المتحدة" لافتا إلى أن علاقات بلاده الخارجية "تسترشد بقيم الديمقراطية الليبرالية والقانون الدولي والتعددية والاتساق والثقة في شراكاتنا".
وأوضح أن الرأس الأخضر "تحدد بشكل واضح وصريح الولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي وبريطانيا كشركاء استراتيجيين للأمن التعاوني والدفاع" معبرا عن "التطابق بين موقفي الرأس الأخضر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالإدانة الشديدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعمليات حركة (حماس) الفلسطينية" ضد الكيان الإسرائيلي المحتل والتي وصفها ب"الإرهابية" بالإضافة إلى دعم "الحلول التي تجعل دولتي إسرائيل وفلسطين قابلتين للحياة".
وفي بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب الاجتماع قال إن وزير الخارجية الأمريكي هنأ رئيس وزراء الرأس الأخضر على حصول بلاده على شهادة الخلو من مرض الملاريا المنتشر بشدة في إفريقيا من قبل منظمة الصحة العالمية واختيارها كمؤهلة لتطوير ميثاق مؤسسة تحدي الألفية لغرض التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وشدد بلينكن وإي سيلفا على أهمية الشراكة بين بلديهما "لتعزيز الأمن والازدهار في حوض الأطلسي وغرب أفريقيا وجميع أنحاء العالم".
كما جدد بلينكن التأكيد في تصريحات بعد انتهاء اجتماعه في الرأس الأخضر على أن الولايات المتحدة ترى إفريقيا "جزءا أساسيا وحاسما ومركزيا من مستقبلنا".
وذكر أنه بدأ جولته الإفريقية في الرأس الأخضر "لأنها تمثل حرفيا بوابة إلى إفريقيا بالنسبة للدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق بكوت ديفوار نشرت الخارجة الأمريكية بيانا بمثابة مستند حقائق يلخص الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ل "تعزيز شراكتها" مع الدولة الإفريقية.
وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكن أجرى اتصالا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي "لتهنئته على إعادة انتخابه وحثه على معالجة المخاوف التي أثارتها بعثات مراقبة الانتخابات من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة في المضي قدما بالعملية الديمقراطية".
كما ناقش الجانبان "الأزمة المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والطريق إلى الأمام للتوصل إلى حل دبلوماسي". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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