باكستان والصين تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 22 - 1 (كونا) -- بحثت باكستان والصين اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار زيارة نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ إلى اسلام اباد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار ونائب وزير الخارجية الصيني بحثا فيه العلاقات الباكستانية الصينية والوضع الإقليمي.
وأكد كاكار أن بلاده تجدد التزامها الثابت بنجاح الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني مشددا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين لاستكمال المشاريع الجارية في الوقت المناسب.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية الصيني أن "الصين ستظل شريكا موثوقا به في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في باكستان".
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان منفصل إن وزير خارجيتها المؤقت جليل عباس جيلاني التقى نائب وزير الخارجية الصيني وذلك لبحث العلاقات الثنائية بما فيها الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني والتعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.
وأوضح البيان أن جيلاني أشاد بدعم الصين الثابت لبلاده في جميع القضايا معربا عن شكره لمساهمات سون ويدونغ في تعميق الصداقة بين البلدين من خلال هذه الزيارة.
وأضاف أن بلاده ستواصل بذل الجهد وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين فيما يخص الممر الاقتصادي معربا عن ارتياحه للتطور الملحوظ في هذا الملف.
كما أعرب عن تقديره لاستعداد الصين ودعمها لجميع مشروعات الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في باكستان مؤكدا أهمية هذا الممر بالنسبة لبلاده.
وبدأ سون ويدونغ يوم السبت الماضي زيارة الى اسلام اباد لحضور الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المشتركة للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. (النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
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