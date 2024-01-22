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باكستان والصين تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

1/22/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 22 - 1 (كونا) -- بحثت باكستان والصين اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار زيارة نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ إلى اسلام اباد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار ونائب وزير الخارجية الصيني بحثا فيه العلاقات الباكستانية الصينية والوضع الإقليمي.
وأكد كاكار أن بلاده تجدد التزامها الثابت بنجاح الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني مشددا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين لاستكمال المشاريع الجارية في الوقت المناسب.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية الصيني أن "الصين ستظل شريكا موثوقا به في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في باكستان".
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان منفصل إن وزير خارجيتها المؤقت جليل عباس جيلاني التقى نائب وزير الخارجية الصيني وذلك لبحث العلاقات الثنائية بما فيها الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني والتعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.
وأوضح البيان أن جيلاني أشاد بدعم الصين الثابت لبلاده في جميع القضايا معربا عن شكره لمساهمات سون ويدونغ في تعميق الصداقة بين البلدين من خلال هذه الزيارة.
وأضاف أن بلاده ستواصل بذل الجهد وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين فيما يخص الممر الاقتصادي معربا عن ارتياحه للتطور الملحوظ في هذا الملف.
كما أعرب عن تقديره لاستعداد الصين ودعمها لجميع مشروعات الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في باكستان مؤكدا أهمية هذا الممر بالنسبة لبلاده.
وبدأ سون ويدونغ يوم السبت الماضي زيارة الى اسلام اباد لحضور الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المشتركة للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع



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