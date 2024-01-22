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280 مليون مصل في المسجد النبوي خلال عام 2023

1/22/2024 2:31:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، وذلك في أجواء روحانية وخدمات شاملة ومتنوعة، وجهود كبيرة تقدمها الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي، والجهات المشاركة لخدمة قاصدي المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.

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