280 مليون مصل في المسجد النبوي خلال عام 2023

(MENAFN
- Al Watan) استقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، وذلك في أجواء روحانية وخدمات شاملة ومتنوعة، وجهود كبيرة تقدمها الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي، والجهات المشاركة لخدمة قاصدي المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.
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