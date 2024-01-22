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وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة

1/22/2024 2:31:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات و إيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح الصمعاني أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني هو القسمة الرضائية، والمسار الثالث هو القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخــراج وثيقـة حصـر الورثـة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

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