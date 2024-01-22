لاعبو نادي النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو خلال معسكر الصين

حرص لاعبو نادي النصر السعودي على تكريم زميلهم في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بثلاث جوائز من "غلوب سوكر" عن عام 2023.وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد نال جوائز أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هدّاف واللاعب المفضل لدى الجماهير.





ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر تكريم كريستيانو رونالدو، إذ تم تحضير كعكة (قالب كيك) خاصة به، ووُضعت عليها صورته وهو يحمل إحدى الجوائز، إضافة إلى عبارة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "تستمر الجوائز في ملاحقة الأفضل".



ووجّه حارس المرمى وليد عبد الله، قائد نادي النصر، رسالة إلى النجم البرتغالي، قائلاً: "نحن فائزون لأننا نلعب معك".



ووصلت بعثة فريق "العالمي" إلى الأراضي الصينية، السبت، وحظيت باستقبال حافل، إذ تواجد عدد كبير من الجماهير في المطار للقاء رونالدو ورفاقه.



وسيخوض نادي النصر معسكراً تحضيرياً في الصين، مستغلاً فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة منتخب "الأخضر" في نهائيات كأس آسيا.



خلال المعسكر، يلعب النادي السعودي مباراتين ودّيتين أمام نادي شنغهاي شينهوا، الأربعاء المقبل، ونادي جيجيانغ في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، نقلا عن سي ان ان بالعربية.

