Tuesday, 23 January 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


”بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة”.. حدث في ملبورن

1/22/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في واقعة لا تتكرر كثيرا بملاعب التنس، ألقى أحد الحاضرين منشورات مناهضة لحرب غزة على ملعب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "ملبورن"، مما عطل لفترة قصيرة مباراة بين الألماني ألكسندر زفيريف والبريطاني كاميرون نوري، الاثنين، في دور الـ16 للبطولة.

وألقى شخص- يرتدي قميصا أزرق اللون وقبعة وقناع وجه- منشورات مناهضة للحرب من المدرجات على الملعب خلف خط الأساس خلال المباراة السادسة من المجموعة الثالثة على ملعب "مارغريت كورت أرينا".





وكانت الرسالة المطبوعة باللون الأسود على صفحات بيضاء هي (فلسطين حرة):”بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة”.

وقام صبية جمع الكرات بجمع المنشورات وتم استئناف المباراة بعد تأخير قصير. واقتاد الأمن المتظاهر بعيدا.

وقال اتحاد التنس الأسترالي إنه ينتظر المزيد من المعلومات قبل التعليق. اسوشيتد برس

MENAFN22012024000072011014ID1107752787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث