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نجم مصر: صلاح ليس شجاعاً وتصرفه أحبط المصريين

1/22/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقد محمد زيدان، النجم السابق لمنتخب مصر وبوروسيا دورتموند، تصرف مواطنه محمد صلاح بمغادرة معسكر "الفراعنة" بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن ليفربول الإنجليزي والاتحاد المصري في وقت متأخر، يوم الأحد، عودة الجناح المصري إلى ناديه من أجل استكمال علاجه، على أن يتم النظر في انضمامه للمنتخب المصري حال وصوله إلى نهائي البطولة القارية.

وقال زيدان في مقابلة تلفزيونية، يوم الاثنين: محمد صلاح ليس مجرد لاعب عادي لا يؤثر على الفريق داخل الملعب فقط بل يؤثر على الشارع المصري بأكمله، هو قائد ونجم مصر، من المفترض أن يقوم بدور القائد حتى لو لم يكن مع الفريق داخل أرضية الملعب، كان يجب ألا يعلن عن موضوع عودته إلى ليفربول قبل مباراة كاب فيردي، لأن دور القائد ليس داخل المستطيل الأخضر فقط.

وزاد في رسالته لصلاح: الشارع المصري محبط بسبب تصرف نجم المنتخب، كلاعب لابد أن يتحلى بالشجاعة تجاه المنتخب لأننا في مهمة وطنية، وصلاح صاحب القرار وحتى إذا طلب ليفربول عودته من حقه أن يرفض.

وواصل: أداء المنتخب المصري في البطولة الجارية حاليا في كوت ديفوار ليس مشرفا، وضعيفا، لأن النتائج التي تم تحقيقها أمام موزمبيق وغانا محبطة للجماهير المصرية وتاريخ اللعبة لدينا.

وأضاف: المنتخب يعاني بشكل كبير، وأعتقد أن الفريق يفتقد للروح، لدينا عناصر على مستوى عال، وهناك 8 محترفين ويقدموا أفضل ما لديهم مع أنديتهم، من وجهة نظري الفريق يفتقد الروح واللعب الجماعي، والمنتخب بلا هوية.

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