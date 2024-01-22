الإصابة تبعد الروابدة عن صفوف المنتخب الوطني في كأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) يغيب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة عن المنتخب في صفوف كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد تعرضه للإصابة.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في الدوحة ان الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، أظهرت إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 – 4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة البحرين عند الـ 2:30 عصر الخميس المقبل، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023.وأجرى المنتخب تدريبه عصر اليوم الاثنين، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة. يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، ثم البحرين 3، وماليزيا دون نقاط.