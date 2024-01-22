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الفيصلي يتعاقد مع سند جعارة

1/22/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان تعاقد النادي الفيصلي، مع اللاعب سند جعارة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الفيصلي، عن توقيع جعارة رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل.
وكان جعارة لعب خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق الاهلي، قبل أن يغادره لإنتهاء عقده مع النادي بالتراضي.
وبدأ جعارة مسيرته الكروية مع اليرموك، ثم انتقل لمعان وبعدها لسحاب، قبل أن ينضم إلى صفوف الأهلي، ثم الفيصلي.

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