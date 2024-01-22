الفيصلي يتعاقد مع سند جعارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان تعاقد النادي الفيصلي، مع اللاعب سند جعارة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الفيصلي، عن توقيع جعارة رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل.
وكان جعارة لعب خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق الاهلي، قبل أن يغادره لإنتهاء عقده مع النادي بالتراضي.
وبدأ جعارة مسيرته الكروية مع اليرموك، ثم انتقل لمعان وبعدها لسحاب، قبل أن ينضم إلى صفوف الأهلي، ثم الفيصلي.
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