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منتخب الناشئين يخسر امام نظيره التونسي وديا

1/22/2024 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- خسر المنتخب الوطني الكرة القدم تحت 17 عاما، أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 1-3، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب بأريانة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في العاصمة التونسية، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة. .
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل.

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