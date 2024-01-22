منتخب الناشئين يخسر امام نظيره التونسي وديا

منتخب الناشئين يخسر امام نظيره التونسي وديا
التاريخ
1/22/2024 2:30:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- خسر المنتخب الوطني الكرة القدم تحت 17 عاما، أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 1-3، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب بأريانة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في العاصمة التونسية، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة. .
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل.
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