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أرقام وحقائق بعد انتهاء الجولة الثانية لكأس آسيا 2023

1/22/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - دخلت منافسات دور المجموعات في كأس آسيا 2023 لكرة القدم مرحلة الحسم، مع نهاية مباريات الجولة الثانية أول من أمس، والتي شهدت نجاح منتخبات قطر المضيفة وأستراليا وإيران والعراق والسعودية في مواصلة البداية المثالية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
وقد شهدت الجولة الثانية 12 مباراة مثيرة تم خلالها تسجيل 19 هدفاً و8 انتصارات، بما في ذلك فوز العراق المذهل 2-1 على بطل الكأس (اليابان) أربع مرات، وفوز البحرين في اللحظات الأخيرة على ماليزيا.
العراق ينهي سلسلة اليابان
وبعد الخسارة أمام العراق 1-2 يوم الجمعة، تعرض المنتخب الياباني لأول خسارة له في 26 مباراة في دور المجموعات بكأس آسيا.
قبل هذه المباراة كان الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل، هو صاحب أطول سلسلة متتالية دون هزيمة في دور المجموعات من البطولة القارية، حيث فاز في 19 وتعادل في ستة مباريات من آخر 25 مباراة.
النتيجة التي كانت أول فوز للعراق على اليابان منذ فوزه 1-0 في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 1982، أوقفت أيضا سلسلة انتصارات فريق هاجيمي مورياسو التي تتضمن 11 مباراة في المباريات الدولية التي بدأت في حزيران (يونيو) 2023.
فوز ثالث لإندونيسيا
التقى منتخبان من جنوب شرق آسيا في كأس آسيا للمرة الأولى منذ 52 عاماً، عندما واجهت إندونيسيا فيتنام على ستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة يوم الجمعة.
وكانت ضربة جزاء في الشوط الأول من القائد أسناوي مانجكوالام، هي التي ساعدت المنتخب الإندونيسي بقيادة المدرب شين تاي-يونج، على تحقيق الفوز 1-0.
وكان هذا أيضاً الفوز الثالث فقط لإندونيسيا في البطولة القارية بعد الانتصارين 2-1 على قطر في العام 2004 والبحرين 2-1 العام 2007.
البحث عن هدف أول
بعد تعادله السلبي مع لبنان في الجولة الثانية، خرج منتخب الصين بالتعادل السلبي الثاني على التوالي، بعد مباراته الافتتاحية أمام طاجيكستان، وتعني هذه النتيجة أن المنتخب الصيني هو واحد من خمسة فرق فقط لم تستقبل شباكها أي هدف بعد؛ ومع ذلك، فهم أيضاً واحد من سبعة فرق فقط لم تسجل لغاية الآن.
وبما أن طاجيكستان ولبنان تجدان صعوبة في تسجيل الأهداف أيضاً، فإن النقطتين جعلتا الصين تتموضع في المركز الثاني بالمجموعة الأولى قبل مباراتها الأخيرة أمام قطر المتصدرة.
ومع وجود مصيرهم بين أيديهم، يأمل المنتخب القادم من شرق آسيا في الحفاظ على تماسكه في الدفاع مع إعادة اكتشاف لمسته التهديفية في خط الهجوم.
مهاجمون ينجحون في التألق
سجل خمسة لاعبين حتى الآن في مباراتين متتاليتين خلال دور المجموعات. وهم سلطان عادل (الإمارات)، وجاكسون إيرفاين (أستراليا)، ومهدي قائدي (إيران)، وأيمن حسين (العراق)، وأكرم عفيف (قطر).
حسين وعفيف يتصدران ترتيب هدافي البطولة بمجموع ثلاثة أهداف لكل منهما، وكانت ثنائية المهاجم العراقي في مرمى اليابان بمثابة أبرز محطات البطولة حتى الآن.
أيد آمنة
تصدى حارس مرمى الإمارات خالد عيسى لثماني تسديدات (وهو الرقم الأعلى بين حراس المرمى في أول جولتين)، وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع فلسطين 1-1 يوم الخميس. وجاءت أفضل لحظة لحارس نادي العين البالغ من العمر 34 عاماً في الدقيقة 39 عندما حرم تامر صيام من التسجيل عبر ضربة جزاء بعد أن لعب فريقه بـ10 لاعبين.
وجاء كل من يزيد أبو ليلى، الذي ساعد "النشامى" على الحصول على نقطة في التعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية، واللبناني مصطفى مطر، الذي حافظ على شباكه نظيفة في تعادل سلبي مع الصين، في المركز الثاني مع ستة تصديات في الجولة الثانية.
إزعاج المدافعين
لم ينجح أي لاعب في التسبب بارتكاب لاعبي الفريق الخصم أخطاء خلال مباريات الجولة الثانية، أكثر من العماني صلاح اليحيائي الذي كسب سبع مخالفات، منها اثنتان في الثلث الهجومي، خلال المباراة أمام تايلاند ضمن المجموعة السادسة يوم الأحد.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها لاعب خط الوسط المهاجم، لم تتمكن عمان إلا من الحصول على نقطة واحدة بعد التعادل السلبي مع تايلاند.
ويأتي بعد ذلك في القائمة كل من البحريني علي مدن، والهندي سوريش سينغ، والفيتنامي فام توان هاي، والقرغيزي أوديلجون عبد الرحمانوف، حيث حصلوا على خمس مخالفات لمنتخباتهم في مباراتهم الثانية.
المباراة رقم 100 لسنتوريون ثيراثون
ساهم ثيراثون بونماثان في قيادة منتخب تايلاند للخروج بنتيجة التعادل السلبي خلال المباراة أمام عمان في مباراتهم الثانية بالمجموعة، وهو كان يخوض مباراته الدولية رقم 100 مع الفريق الذي شارك لأول مرة معه في سن العشرين في العام 2010.
وانضم الظهير البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يغيب عن مباراة الجولة الثالثة ضد السعودية بسبب الإيقاف، إلى نادي النخبة الذي يضم كياتيسوك سيناموانج، وتيراسيل دانجدا، وتوتشتاوان سريبان، وبيابونج بوي أون، وداتساكورن ثونجلاو كلاعبين شاركوا في 100 مباراة دولية أو أكثر مع منتخب تايلاند.
سيطرة واضحة
استمتعت السعودية بنسبة استحواذ كبيرة على الكرة بلغت 75 % خلال فوزها 2-0 على منتخب قرغيزستان، الذي لعب جزءاً كبيراً من مباراة المجموعة السادسة بتسعة لاعبين يوم الأحد. وهذه هي أكبر نسبة استحواذ تمتع بها فريق خلال جولتي البطولة.
واحتلت اليابان المركز الثاني في القائمة، لكنها تعرضت للخسارة بنتيجة 1-2 على الرغم من استحواذها على الكرة بنسبة 72 % أمام العراق على ستاد المدينة التعليمية.
5 تسديدات على خشبات المرمى
شهدت المباراة التي فازت فيها أوزبكستان على الهند 3-0 يوم الخميس أكبر عدد من التسديدات التي ارتدت من خشبات المرمى، وذلك في 5 مناسبات، وهو الرقم الأعلى في هذه النسخة لغاية الآن.
فقد سدد جلال الدين مشاريبوف وشيرزود نصرولاييف وجمشيد إسكندروف في إطار المرمى للأوزبك، بينما أنقذت العارضة المدافع الهندي أكاش ميشرا من تسجيل هدف في مرمى منتخب بلاده، قبل أن يسدد راهول كي بي محاولة ارتدت من قائم مرمى أوزبكستان.
تفاعل قياسي
سجلت كأس آسيا 2023، أرقاماً قياسية على صعيد التفاعل والمتابعة في غضون الأيام العشر الأولى عبر المنصات الرقمية في الاتحاد الآسيوي، التي تجاوزت حاجز 1.5 مليار تفاعل، لتصبح أول بطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصل إلى هذا الرقم.
وفي تأكيد على مقدار الحماس الذي تحظى به لعبة كرة القدم في قارة آسيا، فإن هذا الإنجاز الجديد يشكل ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 836 مليون تفاعل على امتداد جميع مباريات النسخة السابقة من البطولة العام 2019 في الإمارات.
وتصدرت أرقام التفاعل مع كأس آسيا، منصة فيسبوك، التي سجلت 266 مليون متابعة و56.6 مشاهدة لمقاطع الفيديو، بنسبة زيادة تبلغ 48 % مقارنة بالنسخة الماضية.
كما سجلت جماهير كرة القدم الآسيوية حضورها بقوة من خلال حساب كأس آسيا على انستاجرام بمجموع 259 مليون متابعة، ويوتيوب (473 مليون متابعة)، في حين حظيت منصة اكس بمجموع أرقام متابعة وصل إلى 95.5 مليون متابعة، وحظيت منصات ويبو ودوين الصينية بمجموع 281 مليون متابعة. -(وكالات)

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