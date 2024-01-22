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انتصاران لاتحاد عمان ونجوم الإنجليزية بـ سلة الناشئين.. و5 مباريات اليوم

1/22/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يستقبل فريق الأرثوذكسي نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالته "الأرثوذكسي" بمنطقة عبدون، لحساب مباريات المجموعة الثانية ضمن ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق اتحاد عمان على فريق الجبيهة بنتيجة (79-29)، في لقاء برز فيه لاعبه ظافر كيالي بتسجيله 19 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 14، يليه زميله أزد يعيش بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 15، فيما كان زيد حمودي المسجل الأبرز من جانب لاعبي الجبيهة بـ 15 نقطة مع متابعة وتمريرتين حاسمتين وسرقتين للكرة.
وتغلب فريق نجوم الإنجليزية على فريق نشامى الرياضي بنتيجة (64-25)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد حدادين بتسجيله 10 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 16، فيما كان فؤاد حلاوة اللاعب الأبرز من جانب نشامى الرياضي بتسجيله 11 نقطة و6 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 15.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، تقام اليوم أربع مباريات لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات إياب المرحلة الأولى، حيث تشهد صالة الفحيص مواجهتي فريقا الأقصى والفحيص عند الساعة 6 مساء، وجرش مع نجوم الأردن الساعة 8 مساء. كما تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مواجهتي فريقا الأهلي ونجوم الأرثوذكسي الساعة 6 مساء، والإنجليزية مع الأرثوذكسي الساعة 8 مساء.
ويتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، يليه فريقا الأهلي ونجوم الأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 6 نقاط لكل فريق، ويتذيل فريق الأقصى ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط من أربع خسائر متتالية.
ولا يختلف مشهد الترتيب كثيرا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها فريق الأرثوذكسي برصيد 8 نقاط، تاركا فريقا نجوم الأردن والإنجليزية في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 6 نقاط، ويقبع فريق جرش بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط من أربع خسائر متتالية أيضا.
وطبقا لنظام بطولة الناشئات، فإن أول وثاني المجموعتين يتأهلان للمرحلة الثانية، التي تقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب مراكز الفرق قبل الشروع في المرحلة الثالثة، والتي يلتقي فيها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين للمنافسة على اللقب.
وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة من سلسلتين، حيث يلعب الخاسران في المرحلة الثالثة، بسلسلة قصيرة مؤلفة من ثلاث مباريات، يحسمها ويظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، فيما يتنافس الفائزان من المرحلة الثالثة على اللقب في سلسلة مؤلفة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

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