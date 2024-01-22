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50 لاعبا في قائمة المصارعة.. وخطة إعداد شاملة للمنتخبات الوطنية

1/22/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – قررت اللجنة الفنية في اتحاد المصارعة، اختيار 50 لاعبا لتمثيل المنتخبات الوطنية بنوعيها "الحرة والروماني" من القائمة الأولية التي ضمت 118 لاعبا بمختلف الفئات العمرية، وذلك تمهيدا لإخضاعهم إلى تدريبات مكثفة وإشراكهم في المعسكرات والبطولات العربية والإقليمية، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية لتمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة.
وأجرى اتحاد المصارعة مؤخرا تدريبات للاعبي المراكز والأندية - الذين تم ترشيحهم للإنضمام إلى التجمع الأولي - قبل أن تسفر الإختبارات التنافسية والمهارية للاعبين عن اختيار النخبة منهم، وفقا لما أكده نائب رئيس الإتحاد والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات.
واعتمدت اللجنة الفنية المكونة من عضوية، م. رائد صدقي ونايف علوش وحمزة عودالله، على توصية المدربين المشرفين لعملية التصفية، حيث تم اختيار 30 لاعبا للمصارعة الرومانية للفئات تحت 15 و17 و20 و23 عاما بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، فيما تم اختيار 20 لاعبا للفئات ذاتها في المصارعة الحرة بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.
وسيخضع اللاعبون الذين وقع عليهم الإختيار إلى خطة إعداد شاملة، حيث ستكون البداية بإشراكهم في الجولة الأولى من دوري المصارعة للفئة تحت 15 عاما للحرة والروماني، والتي تقام يومي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الحالي، على أن يعقبها تنظيم الجولة الثانية للفئة تحت 17 عاما يومي 9 و 10 شباط "فبراير" المقبل، كما تقام بطولة محلية للفئة تحت 20 و23 عاما نهاية الشهر ذاته.
وسيشارك المنتخب الوطني للمصارعة في بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها السعودية في الفترة من 3 إلى 7 آذار (مارس) المقبل، وهي المحطة الأولى التي تسبق المشاركة في البطولة الآسيوية، حيث سينخرط اللاعبون بمعسكر تدريبي محلي للفئات العمرية كافة يقام في نيسان (أبريل) المقبل بمشاركة دول، بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا، تتبعه المشاركة في بطولة العرب بالجزائر، وذلك كمحطة تحضيرية تسبق استضافة المملكة لبطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها السعودية أيضا بالفترة من 6 إلى 14 تموز (يوليو) المقبل.
ويراهن "المصارعة" على أن تشكل المعسكرات فرصة حقيقية للاستثمار والتطور لتفريخ المواهب وزيادة القاعدة، وسط تطلعات بأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتنظيم واستضافة المعسكرات الدولية والبطولات، والتي ستعود بفوائد عديدة على منظومة اللعبة بشكل عام، إلى جانب تعزيز مفهوم السياحة الرياضية.
وفيما يتعلق بمسار التأهل الأولمبي، ستكون الأنظار شاخصة نحو اللاعبين سلطان علي ضامن "مصارعة رومانية" وآرزو شاميل "مصارعة حرة"، حيث يقيم اتحاد المصارعة معسكرا للاعبين في بلغاريا خلال شباط (فبراير) المقبل، تعقبه المشاركة ببطولة "نيكولا بتروف" الدولية، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم، ثم يتوجه اللاعبان بعد استراحة قصيرة في العاصمة عمّان، لخوض معسكر تدريبي في قيرغيزستان أو أذربيجان، يسبق المشاركة في بطولة آسيا وتأهيلية آسيا للأولمبياد، والتي تقام خلال أيار (مايو) المقبل في قيرغيزستان. ولدى السيدات، تنخرط اللاعبات في معسكر خارجي يقام مطلع آذار (مارس) المقبل، يسبق مشاركتهن في بطولة دولية بتركيا للفئات تحت 15 و17 و20 عاما تقام نهاية الشهر ذاته، في إطار رحلة تحضيرهن للإستحقاق الآسيوي الذي يقام في الأردن والسعودية تواليا.
إلى ذلك، أنهى الحكم الأولمبي منير السلاق، مشاركته في بطولة العالم التصنيفية للاعبين التي أقيمت في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث شارك السلاق في التحكيم والكنترول، سعيا لكسب نقاط إضافية تعزز حظوظه في المشاركة بإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.

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