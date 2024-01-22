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رشاد: فترة التوقف ساعدت الأهلي في عملية الإحلال والتجديد

1/22/2024 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - أكد المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم عماد رشاد، أن فترة التوقف الحالية في المنافسات المحلية، أفادت الفريق خصوصا في عملية الإحلال والتبديل والتجديد في صفوفه، أملا في تجاوز الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.
وأكد رشاد في حديثه لـ "الغد"، أن الأهلي حاولنا تعزيز قدرات خط الوسط في ظل إصابة اللاعب يزن دهشان، من خلال استقطاب اللاعب العراقي علي رحيم القادم من نادي زاخو العراقي، والتعاقد مع اللاعب خالد الصياحين، مضيفا أن النادي اتفق مع اللاعب الدولي الفلسطيني أنس بني عودة.
وأوضح رشاد أن إدارة النادي أنهت بالتراضي عقود اللاعبين سند جعارة والمحترف الموريتاني سيد بشير والمحترف الأوزبكي سعيد بيخذود، مقدرة جهود اللاعبين خلال مشاركاتهم مع الفريق، وزاد: "أشكر إدارة النادي على تجديد الثقة بالجهاز الفني، والاستجابة للتقرير الفني المقدم منه، خصوصا بعد الجلسة التي تمت بين الجانبين عقب ختام مباريات مرحلة الذهاب".
وأقر رشاد، بأن الفترة المقبلة قد تشهد إنهاء عقود لاعبين آخرين بالتراضي، وتطرق إلى الصعوبات المالية التي تواجه أندية المحترفين، الأمر الذي ينعكس على المستويات الفنية للفرق، وأشاد باحترافية مجلس إدارة الأهلي من خلال تسيير الأمور المالية بما يتناسب مع حجم إيرادات ونفقات النادي.
وبالنسبة للتحضيرات الفنية أكد رشاد، أن فترة الإعداد والتحضير لمرحلة الذهاب بدأت مطلع الشهر الحالي، وفق خطة واضحة المعالم، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين مع فريقي الفيصلي وشباب الأردن، وتنتظره تجربة ودية جديدة مع فريق الرمثا بعد غد الخميس على ملعب المفرق، قبل يواجه فريق السلط في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، للوقوف على الجانبين الفني والبدني للاعبين وتطبيق خطط دفاعية وهجومية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين وخصوصا الذين تم التعاقد معهم لتعزيز صفوف الفريق.
وتوقع رشاد ان تستمر المنافسة على لقب دوري المحترفين بين الثلاثي الحسين إربد والوحدات والفيصلي، بالنظر إلى قدرات الفرق الفنية والإمكانيات المتاحة، فيما ستشهد مرحلة الإياب تنافسا مثيرا بين معظم الفرق على بقية المراكز والهروب من خطر الهبوط.
ويعد عماد رشاد من أبرز المدربين الأردنيين الشباب، وقاد الفريق الموسم الماضي إلى دوري المحترفين، بعد غياب موسمين متتالين عن أندية الكبار، علما بأنه ثالث أكثر الفرق المحلية تتويجا بلقب دوري المحترفين خلف الفيصلي والوحدات، بعد أن نال اللقب في 8 مناسبات، فيما حصل على بطولتي الكأس والسوبر مرة واحدة.
وأشرف رشاد على أكاديميات كرة القدم في النادي والفئات السنية خلال الموسمين الماضيين، ويعرف قدرات وإمكانيات اللاعبين الشباب والذين سيكون لهم دور مع الأهلي الموسم الحالي والمواسم المقبلة.
ويحتل فريق الأهلي حاليا المركز الحادي عشر في الدوري بعد ختام مباريات بمرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين و7 خسائر، وسجل لاعبو الفريق 7 اهداف فيما دخل مرماه 14 هدفا.

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