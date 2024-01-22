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تصفيات المنتخبات الوطنية للتايكواندو تنطلق الشهر المقبل

1/22/2024 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - قرر اتحاد التايكواندو، إقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث لفئات الناشئين والأشباب والكبار الشهر المقبل، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الأول للكبار في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.
وسيعمد الاتحاد إلى حل المنتخبات الوطنية لإعادة تشكيلها من جديد، وسيتم التركيز على فئة الناشئين، من خلال اختيار 20 لاعبا ولاعبة، بهدف إعدادهم بشكل جيد، خصوصا وأن عددا من اللاعبين أثبتوا جدارتهم في بطولات عالمية وآسيوية، تمهيدا لمشاركتهم في بطولة العالم للناشئين (عيار 7 نجوم) ، التي ستقام بالفترة من 1 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في كوريا الجنوبية.
وتتيح تصفيات المنتخبات الوطنية التي تنطلق في شهر شباط (فبراير) المقبل، وتنتهي في شهر تموز (يوليو)، الفرصة للاعبين المميزين للانضمام إلى المنتخبات من الجنسين، والأمر متروك للجهاز التدريبي الذي سيتابع نزالات التصفيات من أجل ضم اللاعبين الجدد لصفوف المنتخبات الوطنية.
وستكشف تصفية المنتخبات الوطنية للأشبال والناشئين والناشئات والكبار، عن طموحات اللاعبين الجدد لتحقيق الإنجازات، ما يمنح التايكواندو الأردنية فرصة مواصلة مشوار الإنجاز في السنوات المقبلة.
وكانت التصفيات الماضية أظهرت مواهب واعدة، منحت القائمين على اللعبة آمالا كبيرة، للحفاظ على سمعة التايكواندو الأردنية التي تحظى بتقدير وإشادة من الجميع.
وشارك في فئة الناشئين قرابة 500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 93 ناديا ومركزا منتسبا لاتحاد التايكواندو، وكذلك الحال في فئة الأشبال.
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو وناطقه الإعلامي فيصل العبداللات لـ"الغد": "التصفيات الأولى ستنطلق في شهر شباط (فبراير) وتستمر حتى شهر آذار (مارس) المقبلين، ستمهدا لاختيار اللاعبين المشاركين في البطولات الخارجية، مثل بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين)، وفي البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام، ومن المحتمل المشاركة أيضا في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين).
إلى ذلك، أقرت الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو روزنامة انشطتها للعام 2024، بانتظار موافقة اللجنة الأولمبية عليها.
وفيما يلي البرنامج الزمني لتصفيات المنتخبات الوطنية لكافة الفئات:
- 23 شباط (فبراير) المقبل: التصفية الأولى للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.
- 1 آذار (مارس) المقبل: التصفية الأولى للمنتخب الوطني للكبار.
- 29 آذار (مارس) المقبل: تصفية المنتخب الوطني للبومسي.
- 10 أيار (مايو) المقبل: التصفية الثانية للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.
- 6 تموز (يوليو) المقبل: تصفية المنتخب الوطني للزهرات والأشبال.
البطولات التنشيطية
- 30 آب (أغسطس) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية لفئة الأطفال.
- 6 أيلول (سبتمبر) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية للأشبال.
- 13 أيلول (سبتمبر) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية للناشئين.

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