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كيف يلعب الجانب النفسي دورا أساسيا في تألق النشامى بالنهائيات الآسيوية؟

1/22/2024 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - خالف المنتخب الوطني لكرة القدم، التوقعات حتى الآن، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، وقدم أداء مميزا في أول مباراتين، ليثبت أنه قادر على المضي قدما والوصول إلى الأدوار الإقصائية.
ورافقت رحلة الاستعداد للنهائيات الآسيوية، العديد من المشاكل المتعلقة بالنواحي الفنية، حيث غير الجهاز الفني جلده في منتصف العام الماضي، مع تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للعراقي عدنان حمد، ليتذبذب الأداء من مباراة إلى أخرى، من دون تحقيق النتائج المطلوبة.
لكن المنتخب الوطني، غير من النبرة التشاؤمية الحاضرة في الشارع الكروي المحلي، فبعد الفوز العريض على ماليزيا برباعية نظيفة في مباراته الأولى بالنهائيات، تعادل مع كوريا الجنوبية المرشحة لإحراز اللقب (2-2)، وبات على مقربة من التأهل إلى ثمن النهائي، بانتظار ما ستسفر عنه مباراته الأخيرة في المجموعة الخامسة مع المنتخب البحريني.
ويؤكد مراقبون، أن العامل النفسي، له أكبر الأثر في تغيير الحظوظ من مرحلة إلى أخرى، ويلعب الإعداد الذهني، دورا كبيرا في نجاح أي فريق، خصوصا قبل بدء المنافسات الرسمية لبطولة تقام على نظام التجمع.
وفي هذا السياق، يقول نجم الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا، الإعلامي مهند محادين: "هناك فرق كبير بين المباريات الودية والرسمية، فالوديات ومهما كانت نتائجها محبطة، تهدف للبناء وتعزيز الإيجابيات ومعالجة الأخطاء، للاستفادة بدنيا وفنيا، وتغيب عنها الهالة الإعلامية بعكس المباريات الرسمية، التي يكون فيها اللاعب تحت عدسة الرصد والمتابعة، ما يعزز شعور المسؤولية والانتماء للوطن".
وحول تجربته لاعبا مع الإعداد النفسي، وكيف بإمكان المنتخب الوطني استثماره بالصورة المثلى، قال محادين: "الإعداد النفسي له صور عدة، تبدأ من الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، مرورا بالنجوم الكبار أصحاب الخبرة والقيمة الفنية، وانتهاء باللاعب نفسه، ويضاف إللى ذلك، طبيعة اللاعب الأردني الحماسية وتسلحه بالعزيمة والتحدي".
وأضاف: "شكلت نتائج المنتخبات العربية حافزا كبيرا للاعبينا، خصوصا بعد فوز العراق على اليابان، ما رفع منسوب الأدرينالين لدى اللاعب على المستويين الفردي والجماعي، وعزز من الجاهزية النفسية ومهد الطريق لدى النشامى لامتلاك الجرأة، ليذوبوا الفروقات أمام كوريا الجنوبية، ويسقطوا رواية النجومية العالمية للاعبيه، وخرجنا بتعادل أشبه بالخسارة أمام كوريا الجنوبية، بعد العرض الرجولي والقتالي للنشامى واقترابه من الفوز".
وعن نصائحه إلى لاعبي "النشامى" قبل مواجهة البحرين، قال محادين: "تعتبر مباراة البحرين مفصلية للنشامى، وهنا يجب ضبط مؤشر الجاهزية النفسية بتوازن، وتخليص اللاعبين من ارتدادت الثقة المفرطة، ويجب على اللاعبين الذين كسروا حاجز الرهبة، البحث عن الفوز والتعامل مع المباراة وكأنها حاسمة على اللقب، والنظر إلى صدارة المجموعة الخامسة، وعدم خشية المنافسين بالدور الثاني، وقد تكون مواجهة المنافسين المرشحين للقب، كاليابان مثلا، أسهل لنا، وأتوقع أن يذهب النشامى بعيدا في المنافسات القارية الحالية".
من جهته، أكد المتخصص في علم النفس د. موسى مطارنة، أن دافع الانتماء للوطن الذي يملكه لاعبو المنتخب الوطني، يعتبر سلاحا نفسيا فتاكا أمام المنافسين، واصفا اللاعب بالفارس أو الجندي الذي يضحي بالغالي والنفيس في ساحة "المعركة" الكروية"، من أجل رؤية علم الوطن يرفرف عاليا في المنافسات الرسمية.
ويرى مطارنة، أن المنتخب الوطني رغم سوء نتائجه في الوديات، تصرف بوعي نفسي واتزان ذهني بقيادة المدرب عموتة، شارحا: "صحيح أن المنتخب الوطني لم يظهر بالمستوى المأمول لجماهيريا بالوديات، وتعرض إلى هزة قوية بالخسارة أمام اليابان بسداسية قبل انطلاق المنافسات الآسيوية بأيام، إلا أن الاستعداد النفسي وتركيز اللاعبين كان موجها نحو الاستفادة من هذه المباريات، ورصد الأخطاء ومعالجتها قبل المنافسات الرسمية بجاهزية نفسية".
وأضاف: "وفي هذا الجانب يبرز العلاج النفسي إلى حد كبير، حين نجح الجهاز الفني والإداري للمنتخب، في إبعاد اللاعبين عن المؤثرات الخارجية، وإغلاق الأبواب أمام الانتقادات وإحباطات الشارع الرياضي، وتوجيه تركيزهم الذهني نحو الأهداف الكبيرة، ورفع مؤشر الاستعداد النفسي، باعتباره الاساس لتنفيذ الواجبات الفنية في مختلف محاور اللعب، بما يشبه التمويه بين المباريات الودية والرسمية لانجاز الهدف الكبير، والذي يدل على مدى الانسجام والتفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين في تركيبة متناسقة".
ويجد مطارنة، أن البداية القوية في المنافسات الرسمية، كسرت حاجز الرهبة النفسية لدى اللاعبين، موضحا: "بالتأكيد ما حققه النشامى حافزا نفسيا كبيرا، عطفا على المستويات الكبيرة ولا سيما أمام كوريا الجنوبية التي فرض عليها منتخبنا أن تلهث وراء التعادل، رغم فارق الإمكانات الفنية على المستويين الفردي والجماعي، ووجود لاعبين كوريين محترفين في أقوى الدوريات العالمية، من خلال التركيز الذهني في تنفيذ الواجبات، ما منح اللاعبين إحساس الأبطال القادرين على مواجهة أقوى المنافسين، بشعور وطني متقد".
وحذر مطارنة من تحول الجاهزية النفسية إلى ثقة مفرطة لدى اللاعبين أمام البحرين يوم بعد غد، قائلا: " إن الجهازين الفني والإداري هما ضابطا المعيار النفسي للاعبين في هذا الوقت الحساس، ومهمته هي توظيف علم النفس الرياضي، لتحويل شعور الثقة المفرطة لدى اللاعبين، إلى اتزان نفسي ووعي إدراكي بأن لكل مباراة ظروفها، ولا يعني فوز المنتخب بنتيجة كبيرة على ماليزيا 4-0، واحتياج المنتخب البحريني إلى جهود إضافية لحسم الفوز المتأخر على المنافس ذاته، أن هناك أفضلية لطرف على آخر، وهنا يتحتم ضبط المؤشر النفسي وتوجيهه إلى مرحلة الوعي الإدراكي لدى كل لاعب، للتعامل في مباراة البحرين، وفق قراءة فنية عميقة لأوراق المنافس البحريني، ومزجها مع جميع العوامل في قالب واحد، يوجه الطاقة الإيجابية لدى اللاعبين إلى الملعب لحسم الفوز والتأهل المأمول".
ويرى مطارنة، أن وجود مدرب وطني في الجهاز الفني لعموتة، يعتبر إضافة نفسية نوعية لها آثارها الإيجابية، مفسرا: "انضمام عبدالله أبو زمع إلى الجهاز الفني، وهو الذي يعرف اللاعبين جيدا ويدرك طبيعة تفكيرهم، أمر ساعد المدرب عموتة على توظيف خبرته الفنية الكبيرة، من خلال ضبط الجوانب النفسية للاعب الأردني".
وشدد مطارنة على أهمية وجود اختصاصي نفسي في الفرق والمنتخبات الرياضية، موضحا: "يجب أن تولي فرقنا ومنتخباتنا الرياضية الأهمية الكبيرة للاختصاصي أو المستشار النفسي، والذي لا يقل أهمية عن باقي أعضاء الجهاز الفني، على غرار ما هو معمول به لدى الأندية والمنتخبات العالمية، فالمستشار النفسي يدرك حاجيات اللاعب او الرياضي، باعتباره إنسانا يتأثر بمحيطه الخارجي صعودا ونزولا، وتأتي أهمية المستشار النفسي في تجهيز اللاعب نفسيا، ورفع مؤشر الاستعداد الذهني، ورفع المعنويات ومعالجة أسباب هبوط المؤشر المعنوي وتجاوز المحبطات لدى الفرد والمجموعة، بأسلوب علمي متخصص، يكون له انعكساته الإيجابية على النتائج المأمولة".

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