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الإصابة تبعد الروابدة عن باقي مشوار المنتخب الوطني في كأس آسيا

1/22/2024 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يغيب لاعب المنتخب الوطني نورالدين الروابدة، عن صفوف الفريق حتى نهاية كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بسبب الإصابة.
ووفقا للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، فإن الفحوصات التي أجراها الروابدة أمس، أظهرت تعرضخ لكسر في الضلع السادس، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، الأمر الذي سيحرمه من المشاركة في مشوار الفريق بالنهائيات الآسيوية.
وكان الروابدة، قد غاب عن المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، إلى جانب مهند أبو طه ومحمد أبو زريق“شرارة” اللذين عادا إلى التدريبات الجماعية أمس، بعد تخلصهما من آثار الوعكة صحية التي أبعدتهما عن قائمة كوريا الجنوبية.
وأجرى المنتخب الوطني تدريباته أمس على ملعب“العقلة” في لوسيل، حيث يواصل تحضيراته للمواجهة الختامية في دور المجموعات، عندما يلتقي نظيره البحريني عند الساعة الثانية والنصف مساء بعد غد الخميس على ستاد خليفة الدولي، في الوقت الذي يلتقي به المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي على ستاد الجنوب.
وحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة على الاجتماع باللاعبين، والعمل على تعزيز الإيجابيات التي ظهرت أمام منتخب كوريا الجنوبية، ومعالجة بعض الأخطاء التي عانى منها المنتخب في مباراته الماضية وتحديدا الدفاعية.
وبحسب الأخبار الآتية من داخل معسكر المنتخب، فإن عموتة لن يجري تغييرات كثيرة على قائمة المنتخب الأساسية في المباراة المقبلة، نظرا لضمان تأهل المنتخب للدور الثاني بنسبة كبيرة، حيث يبحث عن استمرار النتائج الإيجابية بغض النظر عن طبيعة وهوية المنافس بالدور المقبل.
وشهدت تشكيلة الجولة الثانية من الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم، حضور مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات ممثلا وحيدا عن قائمة“النشامى” بها، ليكون اللاعب الأردني الثاني الذي يتواجد بالتشكيلات الصادرة عن الاتحاد القاري، بعد تواجد زميله محمود مرضي في الجولة الأولى، مع غياب غير مبرر للمدافع عبد الله نصيب“ديارا” الذي قدم أداء مميزا من الناحية الدفاعية أمام أفضل مهاجمي القارة.
وسدد النعيمات على مرمى منتخب كوريا الجنوبية مرة واحدة ليسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، كما صنع لزملائه فرصتين، وحصل على خطأ واحد في اللقاء، ومرر 18 تمريرة منها واحدة طويلة و17 تمريرة قصيرة، وبنسبة دقة وصلت 94.4 %، ونجح في 8 التحامات منها 3 في الهواء.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا وبرصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد المنتخب البحريني في المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، والمنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير وبدون نقاط.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وتعول الجماهير الأردنية على اللاعبين والروح الانتصارية في سبيل مواصلة الحضور الطيب في البطولة، وتقديم أداء جيد في الأدوار المقبلة، مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي بعد المستوى المبهر في المباراتين الأولى والثانية.

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