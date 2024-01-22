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النشامى أمام البحرين.. تفوق تاريخي وكفة متوازنة على الأراضي القطرية

1/22/2024 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لإنهاء مشواره في مرحلة دور المجموعات بنهائيات كأس آسيا 2023 في قطر بأفضل صورة، وذلك عندما يلتقي نظيره البحريني بعد غد الخميس على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.
وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما، ليدخل مواجهة البحرين وفي رصيده 4 نقاط قد تكفيه للتأهل للدور الثاني من البطولة القارية.
ويملك المنتخب الوطني تاريخا كبيرا من المواجهات المباشرة مع المنتخب البحريني، حيث التقاه في كل المسابقات الممكنة، باستثناء نهائيات كأس آسيا.
والتقى المنتخب الوطني مع نظيره البحريني في 31 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، مقابل تعرضه للخسارة 11 مرة، والتعادل في 7 مناسبات، وسجل المنتخب الوطني في شباك البحرين 34 هدفا مقابل تلقيه 30 هدفا.
ويتقدم المنتخب البحريني في التصنيف الدولي على المنتخب الوطني بمركز وحيد، إذ يحتل“الأحمر” في المركز 86 عالميا و12 على صعيد القارة الآسيوية، علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 87 دوليا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة“فيفا”.
وتستقبل قطر مباراة المنتخب الوطني ونظيره البحريني للمرة الثالثة، حيث سبق وأن استضافت مباراتين لهما العامين 2011 و2014، وتقاسم الطرفان الفوز، إذ فازت البحرين في المباراة الأولى بهدف نظيف ضمن دورة الألعاب العربية، وبالنتيجة ذاتها فاز المنتخب الوطني بالمواجهة الثانية ببطولة اتحاد غرب آسيا.
حقائق ومعلومات
- 11 لاعبا من قائمة المنتخب الحالية، حضروا في المباراة الأخيرة أمام البحرين قبل أكثر من عامين، سواء أساسيين أو بدلاء، وهم: عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، يزن النعيمات، علي علوان، أنس العوضات، إبراهيم سعادة وحمزة الدردور.
- 14 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياته أمام المنتخب البحريني، وتصدر عدنان حمد هؤلاء المدربين بواقع 6 مباريات أمام البحرين، مقابل 5 مباريات لكل من محمد عوض والمصري محمود الجوهري، ومباراتين لكل من شحادة موسى، مظهر السعيد، البرازيلي أديسون سانتاروزا، البلجيكي فيتال بوركلمانز، ومباراة واحدة لكل من سلوبودان أوجسانانوفيتش، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، البرتغالي نيلو فينجادا، المصري حسام حسن، الإنجليزي راي ويلكينز، عبد الله أبو زمع والإماراتي عبد الله المسفر.
- استضافت 9 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره البحريني، حيث أقيمت 17 مباراة في البحرين، و3 مباريات في الإمارات، ومباراتين في كل من الأردن، العراق، الكويت، قطر، ومباراة واحدة في كل من ليبيا وسورية وأستراليا.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره البحريني 20 مباراة ودية، و3 مباريات ضمن بطولات ودية، مقابل مباراتين في كل من تصفيات كأس العالم، كأس العرب وغرب آسيا، ومباراة واحدة في تصفيات كأس آسيا ومثلها في دورة الألعاب العربية.
- 22 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب البحريني، يتصدرهم كنعان عزت وحسونة الشيخ وأنس الزبون وعبد الله ذيب ولكل منهم 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من عادل عيسى ومؤيد سليم وبهاء فيصل، وهدف وحيد لكل من وليد قنديل، سامي السعيد، خالد عوض، بدران الشقران، بسام الخطيب، جريس تادرس، هيثم سمرين، غانم حمارشة، هيثم الشبول، سراج التل، مهند المحارمة، مؤيد أبو كشك، بهاء عبد الرحمن، يزن النعيمات، علي علوان وهدف بنيران صديقة.
- يعد اللاعب السابق فيصل إبراهيم الأكثر مشاركة من جانب المنتخب الوطني في مباريات الأردن والبحرين بواقع 10 مباريات.
قائمة المباريات
9-4-1966: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني في أول مباراة جمعت بينهما في العراق، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الثالثة، بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدفان عادل عيسى عند الدقيقتين 22 و60.
13-12-1971: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيم بالكويت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث سجل ثلاثية المنتخب كنعان عزت في الدقائق 11، 48 و60.
27-2-1981: خسر المنتخب الوطني بهدف دون مقابل من نظيره البحريني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت في البحرين.
1-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد أمام نظيره البحريني بهدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت في البحرين.
26-5-1985: خسر المنتخب الوطني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت في البحرين، وسجل هدفي المنتخب كل من وليد قنديل (76) وسامي السعيد (84).
17-3-1987: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدف وحيد سجله خالد عوض (37)، في مباراة ودية أقيمت في البحرين.
20-3-1987: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف أمام نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
8-7-1988:تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف أمام نظيره البحريني، ضمن بطولة كأس العرب بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في الأردن.
14-4-1997:
خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد من المنتخب البحريني، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي جرت بالبحرين.
19-4-1997: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف المنتخب كل من بدران الشقران (14)، حسونة الشيخ (33)، بسام الخطيب (90)، وجريس تادرس (90+2)، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بالمباراة التي استضافتها الإمارات.
23-9-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره البحريني بدون أهداف، ضمن بطولة ودية استضافتها ليبيا.
25-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره البحريني بهدف لمثله، حيث سجل هدف المنتخب حسونة الشيخ (86)، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات.
11-8-2000: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين نظيفين، تكفل في إحرازهما كل من غانم حمارشة (82) وهيثم سمرين (90+2)، ضمن بطولة ودية استضافتها سورية.
7-12-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب البحريني بثلاثية بيضاء، سجلها كل من مؤيد سليم (4)، حسونة الشيخ (69) وأنس الزبون (87)، ضمن بطولة ودية أقيمت بالبحرين.
28-12-2002: خسر المنتخب الوطني بهدف لهدفين أمام نظيره البحريني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الثامنة، والتي أقيمت في الكويت، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد أنس الزبون (43).
21-3-2004: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب البحريني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
23-3-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين دون رد، في مباراة دولية ودية أقيمت بالبحرين، حيث سجل الهدفين كل من هيثم الشبول (45) وأنس الزبون (81).
2-9-2006: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين نظيفين، أحرزهما مؤيد سليم (7) وسراج التل (60)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
7-9-2007: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهدافه كل من عبد الله ذيب (23 و57) ومهند المحارمة (90+2)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
3-6-2009: خسر المنتخب الوطني برباعية بيضاء أمام نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
19-9-2010: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وأحرز الهدفين كل من مؤيد أبو كشك (25) وعبد الله ذيب (52)، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
28-12-2010: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب البحريني بهدفين لهدف، سجله بهاء عبد الرحمن د.60، في مباراة دولية ودية أقيمت بالإمارات.
23-12-2011: خسر المنتخب الوطني بهدف دون رد من المنتخب البحريني، في نهائي دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية عشرة، والتي أقيمت في قطر.
8-11-2012: خسر المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة أمام المنتخب البحريني، في مباراة دولية ودية أقيمت بالبحرين.
4-1-2014: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدف نظيف، جاء بنيران صديقة عند الدقيقة 67، في المباراة التي جرت أحداثها بقطر ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.
4-1-2015: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من نظيره البحريني، في مباراة ودية أقيمت بأستراليا.
4-9-2016: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
29-8-2017:
تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب البحريني، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
4-8-2019: خسر المنتخب الوطني من المنتخب البحريني بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة التي استضافتها العراق.
30-3-2021: فاز المنتخب الوطني بهدفين لواحد على المنتخب البحريني، وأحرز الهدفان كل من بهاء فيصل (31) ويزن النعيمات (52)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.
7-9-2021: فاز المنتخب الوطني على نظيره البحريني بهدفين لهدف، سجلهما كل من علي علوان (14) وبهاء فيصل (46)، في مباراة ودية أقيمت بالبحرين.

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