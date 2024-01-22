نجم مصري يحيي الفلسطينيين خلال تسلمه جائزة بالسعودية (فيديو)



إذ تسلم محمد عادل إمام مع شقيقه المخرج رامي عادل إمام، جائرة "زعيم الفن العربي" في حفل "joy awards"، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، بالسعودية والتي منحت لوالدهما الممثل المصري الشهير عادل إمام، البالغ من العمر 83 عاماً.



حيث قال محمد عادل إمام: "نشكر الشعب السعودي.. على استقبالكم العظيم لنا دائماً في كل مكان، وعلى حبكم لنا وللفن المصري". وأضاف: "الحب هذا نراه في كل الدول العربية حقيقة.. الفن المصري كبير ومؤثر جداً".



كما أردف محمد إمام: "هناك أمر أخير أود أن أقوله وربما يكون خارج نطاق الحفل.. تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، وأنتم في القلب ولن ننساكم أبداً.. شكرا جداً جداً"، وسط تصفيق حار من الجمهور.





