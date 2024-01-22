انتقادات قاسية لمذيع أحرج قيس الشيخ نجيب (فيديو)



وهاجم رواد السوشال ميديا المذيع الذي كان يُجري حوارًا مصورًا مع "الشيخ نجيب"، والذي طالبه بالتوقف بشكل مفاجئ ساحبًا المايكروفون من يده، فور مرور النجم أنتوني هوبكنز، بهدف إجراء لقاء معه.



وتعرض المذيع لانتقادات لاذعة بعد تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، حيث اعتبر البعض أنه لا يتمتع بأخلاق مهنة الصحافة؛ حيث إنه من غير اللائق وضع الفنان بمثل هذا الموقف المحرج.

فيما دافع آخرون عن تصرف المذيع، مشيرين إلى أن "الشيخ نجيب" تقبّل الأمر بروح رياضية، خاصة أن مقابلته توقفت من أجل ممثل عالمي بعمر والده.



من جانبه، التزم "شيخ نجيب" الصمت، ولم يعبّر عن موقفه تجاه المقطع الذي غزى الإنترنت.



يذكر أن حفل تكريم صنّاع الترفيه "Joy Awards" أقيم، مساء السبت، على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد في السعودية، بحضور عدد كبير من الفنانين العرب، وبعض النجوم العالميين، بينهم أنتوني هوبكنز، وكيفين كوستنر. وكالات