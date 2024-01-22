للنساء فقط.. أطعمة تخفف الإصابة بالأمراض المزمنة



وتشمل المصادر الشائعة للبروتين النباتي العدس والفاصوليا والبازلاء والسبانخ والقرنبيط. وبحسب صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 48 ألف سيدة تمت متابعتهن من عام 1984 إلى عام 2016.



وفي بداية الدراسة، كانت أعمار جميع النساء تتراوح بين 38 و59 عاماً، وكن يتمتعن بصحة بدنية وعقلية جيدة.

ووجد الباحثون، التابعون لجامعة تافتس الأميركية أن المشاركات اللواتي تناولن المزيد من البروتين النباتي كن أكثر عرضة بنسبة 46 في المائة للتمتع بصحة جيدة مع تقدمهن في العمر، حيث انخفضت احتمالات إصابتهن بأمراض القلب والسكري والسرطان.



وأشار الفريق إلى أن البروتين الحيواني الموجود في لحم البقر والدجاج والحليب والأسماك والجبن، على الرغم من أهميته، فإن تناوله بكثرة كان مرتبطاً بزيادة مستويات الكولسترول ((الضار)) وضغط الدم وحساسية الإنسولين.



وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن المزيد من البروتين الحيواني كن أقل عرضة بنسبة 6 في المائة للبقاء في صحة جيدة مع تقدمهن في السن، نقلا عن موقع صحيفة الشرق الأوسط.

وأقر الباحثون بضرورة إجراء دراسة أوسع تشمل عدداً أكبر ومجموعات سكانية أكثر تنوعاً من النساء، حيث اقتصرت دراستهن على النساء البيض فقط.