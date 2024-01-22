الدواء وراء موتها.. انحلال البشرة قضى على هذه المريضة

MENAFN - Alghad Newspaper)في 9 كانون الثاني، نشرت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية بيانًا صحفيًا مخصصًا للعاملين في مجال الصحة. وكان الهدف منه الإبلاغ عن مخاطر الآثار الجانبية الشديدة على الجلد لدواء adagrasib بعد حادثة وفاة المريضة.انحلال البشرة النخريانحلال البشرة النخري هو رد فعل جلدي نادر يهدد الحياة، وعادةً ما يكون نتيجة أحد الأدوية. وبرغم من أنه نادر جداً (تتراوح نسبة حدوثه بين 2 إلى 6 حالات سنوياً لكل مليون نسمة) فإن خطورته كانت بمثابة تنبيه للجهات المسؤولة.

وأوقفت وكالة الأدوية موقتاً بدء العلاج الجديد باستخدام adagrasib كجزء من برنامج الوصول.



رغم أنه نادر للغاية، إلا أن خطورته قد نبّهت الجهات المسؤولة، حسب ما نشر موقع Topsante.



وكشفت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية مجموعة الأعراض التحذيرية للأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء. ويمكن أن تكون علامات الحساسية خفيفة وتظهر على شكل التهاب الملتحمة أو التهاب البلعوم. لذلك إذا كنت تشك في أي عارض لا تتردد في استشارة طبيب الأمراض الجلدية.





أما الأعراض التي تستوجب استشارة طارئة فتتمثل بـ:

* ألم جلدي واسع الانتشار.

* طفح جلدي ينتشر بسرعة

* تقشّر رقع كبيرة من الجلد

* تقرّح وتورّم وتقشّر في الأغشية المخاطية، وتتضمن أغشية الفم والعين والمهبل.





وبالعودة إلى الدواء، فقد تمّت الموافقة عليه في السوق الأميركي للمرضى المصابين بسرطان الرئة بالخلايا غير الصغيرة. أما في السوق الأوروبي فالوضع مختلف. فقد تمّ ترخيصه من قبل اللجنة الأوروبية للمنتجات الطبية للاستخدام البشري منذ 9 تشرين الثاني 2023، في حين لا يزال قرار المفوضية الأوروبية معلقًا. ولا شك في أن حادثة وفاة المرأة سيكون لها تأثيرها وثقلها على اتخاذ القرار. -وكالات

