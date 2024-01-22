كيف تتعامل مع الإضطراب العاطفي الموسمي؟

وتشمل أعراضها انخفاض مستوى الطاقة، والافتقار إلى الحوافز، واضطراب النوم، والشعور باليأس.



وسواءً كنت تعاني من الاضطراب العاطفي الموسم ، أو ترغب بتجنب الاكتئاب، ستتمكن من الاستفادة من قدرة جسمك الطبيعية على تعزيز صحتك العقلية خلال الأيام الأكثر كآبة في الموسم عبر القليل من الجهد البدني.



وإليك 4 طرق مدعومة علميًا يمكنك من خلالها أن تصبح أكثر نشاطًا لتعزيز صحتك العقلية، وتخفيف الاكتئاب في فترة الشتاء.



اخرج من المنزل



عندما تشعر بالإحباط، قد تبدو فكرة ممارسة الرياضة كمَهمّة هائلة، ولكن يمكن للمشي فحسب أن يضعك على المسار الصحيح للتغلب على الكآبة الموسمية.



ويُعتبر المشي من أكثر التمارين الهوائية المفيدة، التي يمكنك القيام بها.



ويوفر الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، المتمثلة في ممارسة التمارين المعتدلة الشدة لساعتين ونصف أسبوعيًا، أقصى قدر من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية الشاملة.



ولكن، اظهرت الدراسات أن الجرعات الصغيرة نسبيًا من النشاط توفر فوائد كبيرة للصحة العقلية أيضًا.



استمتع بوقت فراغك



الذهاب إلى النادي الرياضي ليس الطريقة الوحيدة لممارسة الرياضة. فكّر في بعض الأنشطة التي تستمتع بها في وقت فراغك، والتي لم تعتبرها كتمرين رياضي سابقًا.

ويمكن اعتبار أي نشاط، يؤدي إلى الوقوف والتحرك بمثابة نشاط بدني.



هل تحب البولينج؟ أو الرقص؟ أو حتى رمي الفأس؟ إذًا، حدد موعدًا أسبوعيًا للاستمتاع بوقتك من خلال ممارسة النشاط بانتظام، بحسب موقع cnn.





وأظهرت الأبحاث أنّ ممارسة التمارين الرياضية في أوقات الفراغ بأي شدة لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع تقلل من الإصابة بالاكتئاب في المستقبل.



وفي حال لم تكن لديك أي هوايات تجعلك نشطًا، جرّب هوايات جديدة، وسجّل اسمك في دروس للرقص، أو غيرها من دروس اللياقة البدنية الترفيهية.



ارفع الأثقال لتحسين مزاجك



وأظهرت العديد من الدراسات أن تدريبات القوة، والتي تُسمى أيضًا تمارين الأثقال، تقلل من أعراض الاكتئاب بشكلٍ كبير.



وقامت دراسة أُجريت في عام 2018،و نُشرت في مجلة "JAMA Psychiatry"، بتحليل 33 تجربة سريرية شملت أكثر من 1،800 شخص بشأن تأثيرات تمارين الأثقال على الاكتئاب.



ووجدت الدراسة أنّ تدريبات القوة "قلّلت بشكلٍ كبير من أعراض الاكتئاب" بين المشاركين.



وعلاوةً على ذلك، وجد مؤلفو الدراسة أنّ الفوائد لم تتضاءل بصرف النظر عن الحالة الصحية، أو الشدة الإجمالية الموصوفة لتدريبات المقاومة، أو مستويات التحسن في القوة.



حرّك جسدك على بساط اليوغا





ويمكن لممارسة اليوغا أن تمنحك دفعة تحتاجها بشدة في أيام الشتاء المظلمة.



وروّج ممارسو اليوغا لخصائصها المعزِّزة للمزاج على مرّ التاريخ، وتتفق الأبحاث على وجود صلة واعدة بين ممارسة اليوغا وتخفيف الاكتئاب.



ووجدت تجربة سريرية عشوائية مضبوطة أُجريت في عام 2023 بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام أنّ البالغين الذين يعانون من اكتئاب متوسط إلى شديد، والذين شاركوا في جلسات اليوغا الساخنة، شهدوا انخفاضًا أكبر بكثير في أعراض الاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين لم يشاركوا في الجلسات.

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