أصابع يدك تكشف إصابتك بالأمراض النفسية .. كيف؟



ووجدت دراسة أن الذين يملكون إصبع بنصر أطول من السبابة هم أكثر ميلا للاعتلال النفسي.



ويقول باحثون من مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك إن النتائج تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون "متجذرا بيولوجيا"، نقلا عن الديلي ميل.



ويوضح الباحثون: "في حين أن الأفراد الذين يعانون من مثل هذه السلوكيات يمثلون مشكلة اجتماعية كبيرة ويتسببون في مشاكل، فإن مثل هذا السلوك قد يكون له جذور بيولوجية ويفهم على أنه استراتيجية سريعة لتاريخ الحياة".



وقامت الدراسة التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، بفحص أيدي 80 مشاركا، 44 منهم لديهم تشخيص سريري لاضطراب الاعتماد على الأمفيتامين (AUD)، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (ASPD) أو كليهما، و36 شخصا من الأصحاء.



وأجرى الباحثون مسحا تفصيليا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، بما في ذلك تقييم مصمم لاختبار أنواع شخصية الثالوث المظلم، وهو موضوع في علم النفس يركز على ثلاث سمات من الشخصية: النرجسية، والمكيافيلية (المكر والخداع)، والاعتلال النفسي.



وتشير الدرجات الأعلى في هذه الاختبارات إلى أن الشخص لديه مستويات أعلى من سمات الاعتلال النفسي ومعاداة المجتمع.



وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين انخفاض نسبة 2D:4D (البنصر أطول من السبابة) والسمات المعادية للمجتمع، بالإضافة إلى الدرجات الأعلى في اختبارات شخصية الثالوث المظلم.



وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.



ويؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون إلى انخفاض نسبة 2D:4D، بينما يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى ارتفاع نسبة 2D:4D.



وقال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الورقة البحثية، لموقع أخبار علم النفس PsyPost: "كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، بدا أن هذا البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وانخفاض تركيزات هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل الولادة".



ومع ذلك، يؤكد براند أيضا على أن نسبة 2D:4D المنخفضة ليست مؤشرا مؤكدا على الاعتلال النفسي. مضيفا: "من المهم أن نفهم أن نسبة طول الأصابع كدليل على التعرض المحدد للهرمونات الجنسية قبل الولادة لا ينبغي أن تفهم على أنها مصير الشخص المحتوم".



ويوضح أن نسبة 2D:4D ليست علامة مؤكدة على سمات الشخصية المعادية للمجتمع. ببساطة، يميل الذكور إلى أن يكون لديهم أصابع بنصر أطول بسبب زيادة مستويات هرمون التستوستيرون أثناء النمو.



ونظرا لارتباطها بمستويات هرمون التستوستيرون، فإن وجود إصبع بنصر أطول من السبابة يرتبط أيضا بأداء أفضل في الرياضة لدى كل من الرجال والنساء.

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