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ملابس تنجو بأعجوبة رواية تحاكي معاناة أهالي غزة من القصف والنزوح

1/22/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – صدر عن المؤسسة العربية للداراسات والنشر، رواية بعنوان "ملابس تنجو بأعجوبة"، للروائي والقاص يسري الغول، عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.
يقول الغول: "إنه كتب هذه الرواية في الفترة الواقعة بين العامين 2021-2023، أي قبل معركة "طوفان الأقصى"، لكن تم التعديل على بعض أحداثها خلال عدوان العام 2023، حيث قام الاحتلال بتدمير بيت الروائي يسري الغول بالكامل في عدوان 7 أكتوبر 2023، وكذلك بيت الروائي سعيد الكحلوت. والفارق بين التدميرين، أن الأول تم من دون تحذير لكن من حسن حظ الغول، أنه ترك بيته قبل تدمير منطقته بأيام، أما الثاني، فقد حدث بعدما تمت مهاتفة ضابط المخابرات للكاتب سعيد الكحلوت كما جرى مع بطل الرواية، موعزا لسعيد بإخلاء البيت خلال خمس دقائق ثم في لحظة خاطفة تم تدمير البناية بالكامل، شأنها شأن آلاف البنايات والأبراج والبيوت في قطاع غزة.
ومن أجل إعادة ترتيب الرواية بشكل مناسب، وبعد الاتفاق الشفوي مع الكاتب سعيد الكحلوت، تقرر تغيير اسم بطل الرواية من محمود رافع إلى سعيد رافع.
ويشير الغول في رسالة بعثها للناشر يقول فيها: "إنه كتب رواية "ملابس تنجو بأعجوبة"، عما يجري الآن، والمادة المعدلة ما تزال موجودة، لكن للأسف تم قصف جميع الأبنية المدنية هناك ولا يمكن المخاطرة بالتوجه نحو تل الهوا. وخوفا من قصفنا أسوة بغيرنا في غزة، فإنني أرسل لك مادة الرواية الأولى، الموجودة في لابتوب البيت خوفا من الانتقال إلى السماء قبل أن تكون بين يديك، لكنها بحاجة لتدقيق لغوي ونحوي، أمنحك حق نشر الرواية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مع حق التصرف والتعديل أيضا بما تراه مناسبا، وإن عشنا سأرسل لك المادة النهائية معدلة إن عشنا.. يسري الغول غزة- مخيم الشاطئ".
وكتب أيضا الدكتور سعيد الكحلوت الكاتب الفلسطيني يقول: "إن جميع أرجاء المدينة باتت تدرك أن كل الطرق تؤدي إلى الحرب، وأنا - وحدي- ما أزال أبحث عن طريق يوصلني إلى حبيبتي، لعلي أعطل العدم".
على غلاف الرواية كتب الروائي والأكاديمي الفلسطيني الدكتور حسن القطراوي كلمة يشير فيها إلى أن "الغول يشرع مرة أخرى بإعادة طرح المسكوت عنه في الأدب الفلسطيني، فيضعنا أمام أنفسنا بلا تجميل، في سردية تتجاوز الأعمال الفلسطينية السابقة، كأنها استشراف للمجازر التي تحدث اليوم في قطاع غزة، ليصدق رأي شيخ الروائيين الراحل غريب عسقلاني أن الغول سيكون علامة فارقة في تاريخ السردية المعاصرة".
من أجواء الرواية التي تتحدث عن اللجوء وأماكن الإيواء في غزة وعن القصف الذي يقوم به الاحتلال على المنازل يقول: "لمعت شاشة الهاتف، فخفض رأسه يستطلع الرسالة الجديدة، تصتك أسنانه خوفا من صاروخ طارئ أو رصاصة طائشة، فتح الرسالة بيد مرتجفة، والشقة تهتز مع انبعاث ضوء برتقالي في مناطق محاذية (أمامكم عشر دقائق لإخلاء المبنى، لأننا سنقوم بقصفه.. جيش الدفاع الإسرائيلي).
ظل مرابطا في مكانه، تيبست أطرافه وانعقد لسانه حتى لم يعد يتكلم، زوجته المتبرمة/ المرتبكة تأملت تفاصيله مندهشة وسألت: ما بك يا رجل، لماذا تغير لونك؟ أحجم عن إبلاغها بالأمر، فربما كانت مجرد محاولة لبث الرعب بين السكان، حيث سبق وحذرت غرفة العمليات المركزية للمقاومة عن محاولات الاحتلال المستمرة بإشاعة الخوف كي ينزح المواطنون إلى جنوب المدينة، لإحكام السيطرة على جميع مناطق قطاع غزة بسهولة. لا شيء، لا شيء.
صار قلبه ينبض بقوة، تأمل طفلته التي جاءت إلى الدنيا بعد ولادة متعسرة، الأدوية والمصاريف، الزيارات المتلاحقة للأطباء، الأحلام والصلوات، وأسئلة كثيرة تراوده: هل ستذهب كل الأشياء سدى؟ ثم أين سيذهب؟ وكيف سيعيش بقية أيام الحرب والأيام التي تليها؟ هل سيحتمله الناس؟ الصقيع يحاصرهم كأصوات القذائف، والقلب يدق ويدق.. سعيد، ماذا هناك؟ أخبرتك لا شيئ".
في مشهد ثان تشير الرواية إلى عملية اهتزاز "الأرض من تحته، تتناثر الشظايا حوله، فيطير العجوز إلى زاوية بعيدة، مشهد درامي متكرر في مدينة تشبه المقبرة.. كل شيء غارق في الغبار، رمادية الوجوه والبنايات والبشر. الصراخ العويل والتكبير يملأ المحيط، سيارات الإسعاف تنطلق نحوهما وهما منبسطان مع الأديم، يتحسسانه فيسألهما عن العجوز، يفتشان في جسده عن ندوب يخبئها أو جروح طارئة في رأسه وخياله، يلوذ بهم من الضياع.
امرأته في ركن مهجور تدعو الله أن يعيده إليها سالما من كل سوء، فيطلع كالبدر من ثنيات الحرب، وجهه رمادي مخطط ببقع دماء قليلة، يحضنها كأنه عائد من سفر، يقبلها وطفلته بقوة، بينما تبكي الطفلة ودموعها بعودته تشع ألقا. كل شيء حدث كأنه حلم عابر، قالت: كنت سأموت إن حدث لك أي مكروه. كأنه نسي الجحيم خلفه..عُمر الشقي بقي".

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