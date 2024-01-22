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الفيلوغرافيا.. فن الخيط والمسمار يختزله الخطايبة بمهارة لتصميم لوحاته

1/22/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- تتعدد الفنون بأشكالها، حيث تفرز نماذج ورسومات تجذب الناظرين، وقد يجد كثيرون متعة في بعض الأفكار الحرفية، ومن ضمنها فن "الفيلوغرافيا"، أو ما يُعرف بالرسم الخيوط أو الأسلاك والمسامير، وهو فن قديم حديث، عمد الشاب الأردني تامر الخطايبة إلى اعتماده في ابراز موهبته الفنية في ذلك.
ومن خلال مشروعه الخاص "مسمار وخيط"، يعتمد الخطايبة على إبراز موهبته في رسم العديد من الأشكال الفنية، او لوحات "البورترية"، للوجوه بتفاصيل دقيقة ومميزة، تُبث قدرته على أن يتحكم بالخيط والمسمار، وإنتقاء التفاصيل ورسمها بكل دقة، حتى بات يبحث عن لوحات وأشكال "معقدة التفاصيل نوعاً ما"، حيث تظهر قدرته على رسمها.
وبات البحث عن فنون مختلفة للرسم والتصميم أمراً منتشرا، وساهم التطور التكنولوجي بإتاحة المجال للكثير من الفنانين والحرفيين، في ابتكار رسوم جديدة وإحترافية كبيرة في التصميم وإخراج لوحات دقيقة.
بيد ان هناك من يبحث عن "الفن التقليدي" في الحصول على لوحاته او هداياه المميزة، كمن يحاول إنتقاء هدية لأحدهم "صنعت باليد" وبكل حب وتفانٍ، ويُظهر وجود مجهود شخصي كبير، وهو ما يمكن ان يجده الشخص في عمل لوحة فنية مميزة بالخيوط والمسامير الصغيرة، والخروج بعد فترة عمل طويلة ودقيقة بلوحة تحاكي مخيلة الفنان الذي يبدع في تقديمها.
وفن المسمار والخيط، او "الفيلوغرافيا"، هو أحد أشكال الفنون "العثمانية" القديمة، وكان يقوم به مختلف أفراد الأسرة في بعض الأحيان ومن مختلف الأعمار، على الرغم من دقة العمل الفني والمجهود الذي تحتاجه اللوحة الواحدة.
ووفق الرصد التاريخي لهذا الفن، فقد تبين أن الجيش العثماني، آبان حكم الدولة العثمانية آنذاك، كان يعمد إلى إجبار نزلاء السجون على ان يقوموا بعمل لوحات ومنتجات بفن الخيط والمسمار، حتى يحد من توتر وغضب وقلق السجناء، ويشد إنتباههم إلى إكمال اللوحة بتفاصيل دقيقة، ما يخفف من حدة التوتر بين المساجين.
وهو ما أكدته دراسات نفسية من أن "فن الفيلوغرافيا يساعد الشخص على التخلص من الضغوط النفسية، ومناسب لمختلف الأعمار، ويساعد على الهدوء والتأمل في ذات الوقت، ويُقال بان، هذا الفن إندثر لفترة من الزمن، ولكنه عاد بطريقة أخرى وبات يستخدمه الكثير من الفنانين الراغبين بالبحث عن الغرابة والتمييز في الحرف الفنية.
الخطايبة، وجد بهذا الفن طريقا للتميز وترجمة تلك الموهبة من خلال لوحاته المتعددة، والتي بات عدد كبير منها معلق على جدران اصحابها، لافتا الى أن هذا الفن يتطلب وقتاً وجهداً و"صفاء ذهن" لإتمام لوحات في هذا النوع من الفنون.
قصة ابداع الخطايبة بهذا الفن، كان بالمصادفة مذ كان صغيراً، ووجد إحدى اللوحات التي صنعتها جدته بذات الطريقة، فن المسمار والخيط، ولكنها ليست بذات الاحترافية، ولكنها تعتمد فقط على قطعة خشب بسيطة، وبضع من الدبابيس والخيوط المتوفرة لديها.
وبعد فترة من الوقت، وجد من خلال بحثه في شبكة الإنترنت، العديد من المقاطع المصورة التي تبين مدى عمق وقِدم هذا الفن، التركي الأصل، وأن هناك العديد من المحترفين في العالم ممن يتقنون هذا النوع من الفنون الدقيقة، ليجد شغف التعلم والتعرف وإحتراف هذا النوع من الفنون، حتى إستمر في ذلك وأصبح من أكثر الأشخاص محليا احترافاً لهذا الفن.
يقول الخطايبة ان العمل في فن الخيط والمسمار متعب ويحتاج إلى مجهود كبير ودقة متناهية تبدأ منذ اللحظات الأولى لرسم العمل الفني، وبخاصة البورترية، مروراً بوضع المسامير في المكان المناسب، ومن ثم مرحلة توصيل الخيوط ما بين المسامير بكل دقة وحرفية، حتى يصل العمل الفني إلى الشكل النهائي المطلوب.
ويشير إلى أن هناك لوحات قد تحتاج من الفنان أسابيع في تحضيرها، ما يستدعي التفرغ الكامل لهذا النوع من الفنون، وقال أن إحدى لوحاته "البورترية" إحتاجت إلى ما يقارب 3 آلاف حركة ما بين المسمار والخيط، ما يعني جهد كبير جداً.
ولكن، يرى الخطايبة ان ما يحتاجه الفنان في فن "الفيلوغرافيا"، من مواد خام أولية، وتفرغ، يعني ان الفنان يجب ان يحصل على الدعم الكافي في عمله الفني وتطويره، وبخاصة إن تكاليفه في بعض الأحيان عالية جداً، وكلما زادت جودة المواد المستخدمة زاد جمال اللوحة ومتانتها وطول أمدها، خاصة ان هناك لوحات يدوم عمرها لعقود من الزمان.
وبحكم دراسته التربية الرياضية في الجامعة، فإنه ومنذ تخرجه قبل ثلاث سنوات، استثمر وقته في عمل العديد من اللوحات، على الرغم من أن دراسته الجامعية بعيدة عن مجال الفنون، إلا أنه وجد في فن الفيلوغرافيا ضالته في تفريغ تلك الطاقة وابراز قدرته على الإبداع.
ولكنه، ولحبه لهذا الفن، قدم الخطايبة عددا كبيرا من الدورات للراغبين في تعلم فن الفيلوغرافيا، وأصبح هناك عدد لا بأس به من القادرين على العمل بشكل منفرد، ويقوم الخطايبة بالتشبيك ما بين الراغبين بعمل لوحات وبين من قام بتدريبهم، للاستجابة لطلباتهم، ليساهم في ترسيخ هذا الفن القديم في المجتمع.
وعلى الرغم من عدم ممارسته لهذا الفن منذ فترة، إلا أن حب الخطايبة للمسمار والخيط ما زال محتفظاً به، ولديه كامل المواد في بيته، ليكون جاهزاً في أي وقت للعودة لعمل لوحات تلبي رغبته الكبيرة في ان يصل إلى مصاف الفنانين المميزين في العالم، بعد ان شارك بالعديد من المعارض والفعاليات التي ساهم من خلالها بالتعريف بفن الفيلوغرافيا، وبنكهة "أردنية".

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