تحويل اقتراح تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب إلى الحكومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس النواب تحويل
اقتراح تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب إلى الحكومة من أجل إرسال مشروع قانون معدل
خلال الدورة العادية الحالية.
وأعلن رئيس مجلس
النواب أحمد الصفدي عن مذكرة نيابية وقّع عليها 104 نواب، تطالب بتعديل المادة 49
من قانون الانتخاب المتعلقة بالعتبة في القائمة المحلية.
وقال الصفدي إنه
تم تحويل المذكرة إلى اللجنة القانونية
التي ناقشتها بشكل تفصيلي.
وأكد رئيس اللجنة
القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات أن اللجنة ناقشت المذكرة النيابية التي
تطالب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب والمتعلقة بالعتبة في الدائرة المحلية، إذ
إنه من الضروري تعديلها كي تنص على الأقل بأن يكون الفائز بالمقاعد على الأقل ثلاث
قوائم.
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