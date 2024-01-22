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تحويل اقتراح تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب إلى الحكومة

1/22/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب إلى الحكومة من أجل إرسال مشروع قانون معدل خلال الدورة العادية الحالية.

وأعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن مذكرة نيابية وقّع عليها 104 نواب، تطالب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب المتعلقة بالعتبة في القائمة المحلية.

وقال الصفدي إنه تم تحويل المذكرة إلى اللجنة القانونية التي ناقشتها بشكل تفصيلي.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات أن اللجنة ناقشت المذكرة النيابية التي تطالب بتعديل المادة 49 من قانون الانتخاب والمتعلقة بالعتبة في الدائرة المحلية، إذ إنه من الضروري تعديلها كي تنص على الأقل بأن يكون الفائز بالمقاعد على الأقل ثلاث قوائم.

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